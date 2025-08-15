fermer
iPhone 17 Pro : dbrand confirme le design avec « camera bar » avant la keynote

Smartphones par Yohann Poiron le Apple iPhone 17 iPhone 17 Pro
Les rumeurs autour du nouveau design de l’iPhone 17 Pro semblaient encore incertaines… jusqu’à ce que dbrand, célèbre fabricant de coques, vienne indirectement confirmer la tendance.

À quelques semaines de l’annonce attendue le 9 septembre, la marque a dévoilé son Tank Case pour l’iPhone 17 Pro, affichant clairement un design inédit avec une « barre » photo qui occupe toute la largeur supérieure du dos.

iPhone 17 Pro : Un design qui divise déjà

Sur les rendus officiels de la coque, on distingue parfaitement le bloc photo élargi intégrant les capteurs, le flash, le LiDAR et un capteur de luminosité, rappelant le style « camera bar » inauguré par Google sur ses Pixel. Ce changement radical rompt avec l’alignement vertical ou carré traditionnel des iPhones Pro.

Le Tank Case de dbrand conserve le bouton Action et la nouvelle molette de commande l’appareil photo, tout en ajoutant une finition robuste, loin de ses coques habituelles plus minimalistes. La zone MagSafe adopte même une touche décorative à motif Illuminati.

Si Apple suit son calendrier habituel, la keynote de présentation aura lieu le 9 septembre, avec des précommandes ouvertes dès le 12 et une disponibilité générale prévue le 19 septembre. Dbrand ne propose cette nouvelle coque que pour l’iPhone 17 Air, le 17 Pro et le 17 Pro Max, laissant de côté l’iPhone 17 « classique » qui conserverait son design habituel.

Un pari esthétique risqué

Si cette « camera bar » promet des améliorations techniques (meilleure gestion de la profondeur, intégration de nouveaux capteurs), elle risque aussi de diviser les fans. Certains y verront une signature visuelle forte, d’autres un bloc inutilement massif. Reste à voir si le raffinement des finitions Apple saura équilibrer cet aspect imposant.

 

Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

