OPPO Find X9 Ultra : un capteur de 200 mégapixels de Sony pour concurrencer le Galaxy S26 Ultra

Le OPPO Find X9 Ultra, attendu pour le printemps 2026, s’annonce comme le futur smartphone ultra haut de gamme du constructeur chinois. Et d’après les premières fuites, c’est dans le domaine de la photo qu’il pourrait frapper un grand coup.

L’une des nouveautés les plus marquantes concerne le capteur photo principal. Selon les informations de Digital Chat Station, le OPPO Find X9 Ultra pourrait embarquer un capteur Sony de 200 mégapixels, encore en développement, de taille 1/1.1”. Ce n’est pas un capteur 1 pouce à proprement parler, mais on s’en approche.

Et ce n’est pas tout : Samsung serait également en discussion pour utiliser ce même capteur dans le Galaxy S26 Ultra. Ce qui pourrait placer les deux marques dans une confrontation directe sur le haut de gamme photo en 2026.

OPPO Find X9 Ultra : Un vrai saut en définition… mais une référence à dépasser

L’actuel Find X8 Ultra, avec son capteur 1 pouce de 50 mégapixels, avait déjà séduit les experts, atteignant les sommets chez DxOMark, soit au coude à coude avec le Xiaomi 15 Ultra et le Galaxy S25 Ultra, et récemment dépassé par le Pura 80 Ultra de Huawei.

Si la rumeur se confirme, le Find X9 Ultra profiterait d’une meilleure gestion de la lumière, d’un zoom numérique plus précis, et de performances accrues en basse lumière grâce à cette montée en résolution.

OPPO pourrait aussi revoir l’ensemble de son module photo, avec une nouvelle configuration, et même proposer un accessoire photo externe, comme un grip connecté en USB-C. Celui-ci ajouterait des contrôles physiques dignes d’un appareil photo : déclencheur, bouton de zoom, commutateur photo/vidéo…

Snapdragon 8 Elite 2 et performances haut de gamme

Sous le capot, le Snapdragon 8 Elite 2 devrait faire tourner le Find X9 Ultra. Ce nouveau SoC signé Qualcomm succédera au Snapdragon 8 Elite, déjà présent sur plusieurs flagships de 2025.

Malheureusement, OPPO n’a jamais vraiment joué la carte du lancement mondial pour ses modèles Ultra. Et, les premières rumeurs indiquent que le Find X9 Ultra pourrait une fois de plus rester réservé à certains marchés asiatiques, au grand regret des passionnés de tech européens et américains.

Le Find X9 Ultra s’annonce comme l’un des smartphones les plus impressionnants de 2026, notamment pour les amateurs de photographie mobile. Entre son capteur Sony de 200 mégapixels, ses accessoires dédiés, et sa puce Snapdragon de nouvelle génération, OPPO montre qu’il est prêt à défier les géants du secteur — même si l’absence de lancement mondial risque encore de limiter son impact.