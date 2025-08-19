Accueil » Nvidia GeForce Now passe à la vitesse supérieure avec les RTX 5080 SuperPods à la Gamescom 2025

Nvidia transforme radicalement le cloud gaming avec une mise à jour majeure de GeForce Now, annoncée lors de Gamescom 2025.

Grâce à l’intégration des RTX 5080 dans de nouveaux SuperPods de GeForce Now, la plateforme de jeu en streaming promet désormais des performances dignes d’un PC gaming haut de gamme, sur n’importe quel appareil, sans installation.

RTX 5080 SuperPods : du PC gamer dans le cloud

La nouvelle architecture repose sur des superordinateurs RTX 5080, couplés à des processeurs AMD Ryzen 8 cœurs à 4,4 GHz, et une RAM doublée pour fluidifier l’expérience. Résultat : jusqu’à 2,8x plus de FPS que les RTX 4080, avec des performances impressionnantes :

5K à 120 FPS

1440p à 240 FPS

1080p à 360 FPS

Avec 48 Go de mémoire tampon et DLSS 4 + Ray Tracing complet, GeForce Now Ultimate atteint un nouveau sommet technologique, surpassant même une PlayStation 5 Pro sur certains benchmarks.

Mode CQS : streaming qualité cinéma

Nvidia introduit le Cinematic Quality Streaming (CQS), qui améliore nettement l’image :

YUV 4:4:4 : texte plus net, sans bavure de couleur.

: texte plus net, sans bavure de couleur. HDR10 & SDR10 : meilleure profondeur des couleurs.

: meilleure profondeur des couleurs. Streaming à 100 Mb/s : netteté extrême.

Filtre IA pour le mouvement : moins d’artéfacts.

Cette mise à jour offre une qualité visuelle quasi identique au gaming local, même sur une TV 4K ou un smartphone.

Latence ultra-faible : le cloud gaming devient compétitif

Avec la technologie Low Latency Streaming (LLS), GeForce Now atteint 30 ms de latence en 360 Hz. C’est moins que la PS5 Pro, qui tourne à 49 ms en 120 Hz. Grâce au réseau L4S supporté par des FAI comme Comcast, T-Mobile, et BT, les performances réseau sont optimisées. Ajoutez à cela : Nvidia Reflex, Cloud G-SYNC et streaming sans déchirement.

Et, vous obtenez une expérience aussi réactive qu’un PC gamer local.

Compatibilité élargie et fonctionnalités intelligentes

GeForce Now RTX 5080 s’adapte à un éventail plus large d’appareils :

Steam Deck à 90 Hz natif

à 90 Hz natif Lenovo Legion Go S à 120 Hz

TV LG OLED : 4K à 120 FPS

: 4K à 120 FPS Moniteurs LG 5K OLED : 5K à 120 FPS

Volants Logitech : support complet avec retour haptique

Une avancée majeure pour les fans de jeux de course ou de streaming sur grand écran.

Instant Play et Install-to-Play : le jeu sans friction

Deux nouveautés changent la donne :

Instant Play (en partenariat avec Discord & Epic) : cliquez sur “Play Now” depuis Discord et lancez un jeu sans login ni téléchargement.

(en partenariat avec Discord & Epic) : cliquez sur “Play Now” depuis Discord et lancez un jeu sans login ni téléchargement. Install-to-Play : plus de 2 500 jeux Steam supplémentaires peuvent être installés sur le cloud, avec stockage NVMe rapide .

Les abonnés Ultimate bénéficieront de 100 Go de stockage de session et d’options de stockage persistant dès 2,99 $/mois pour 200 Go.

Des titres AAA dès le jour J

Des jeux très attendus comme : Call of Duty Black Ops 7, Borderlands 4, Arc Raiders… seront disponibles dès leur sortie sur GeForce Now, avec tous les bénéfices de la RTX 5080.

Tarifs inchangés malgré les nouveautés

Abonnement Prix mensuel Résolution Session Performances Free Gratuit 1080p/60 FPS 1h Avec pub Performance 10,99 € 1440p/60 FPS 6h Accès prioritaire Ultimate 21,99 € 4K/240 FPS 8h RTX 4080/5080

Avec GeForce Now RTX 5080, Nvidia redéfinit le cloud gaming : ultra haute performance, faible latence, qualité cinématique, et compatibilité étendue. Le tout à un tarif inchangé. Une alternative sérieuse à l’achat d’un PC gamer ? Clairement, oui.