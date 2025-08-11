OPPO Find X9 Ultra : batterie 7 000 mAh et quadruple capteur photo

OPPO pourrait frapper un grand coup sur le marché des smartphones premium en 2026. Selon une fuite signée Digital Chat Station, le prochain OPPO Find X9 Ultra embarquerait une batterie colossale et un module photo impressionnant, tout en conservant un design fin et léger.

La rumeur évoque une batterie double cellule de 6 850 mAh (3 425 mAh chacune), qui serait présentée commercialement comme 7 000 mAh typiques.

C’est un bond significatif par rapport aux 6 100 mAh du Find X8 Ultra, plaçant le Find X9 Ultra parmi les flagships avec la plus grosse capacité du marché.

Malgré cette hausse, Oppo ne sacrifierait pas la charge rapide 100W en filaire et 50W en sans-fil. L’exploit technique serait de maintenir un châssis quasi identique à celui de son prédécesseur, malgré l’augmentation de capacité.

Find X9 Ultra : Un module photo qui voit très (très) loin

Le Find X9 Ultra miserait sur un quadruple capteur :

200 mégapixels pour le capteur principal

50 mégapixels pour l’ultra grand-angle

200 mégapixels + 50 mégapixels pour les deux périscopes zoom, avec jusqu’à 10x de zoom optique

En comparaison, le Find X8 Ultra s’appuyait sur un capteur principal Sony LYT-900 de 50 mégapixels (format 1 pouce), accompagné de deux périscopes de 50 mégapixels (3x et 6x) et d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Écran et performances au sommet

À l’avant, on retrouverait un écran OLED de 6,82 pouces, avec résolution 2K+ et rafraîchissement 120 Hz. Sous le capot, la puissance serait confiée au Snapdragon 8 Elite 2, épaulé par ColorOS 16 basé sur Android 16. Le tout bénéficierait d’une certification IP68/IP69, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière, y compris en conditions extrêmes.

Si la fuite se confirme, le Find X9 Ultra serait dévoilé au premier trimestre 2026. Avec une telle fiche technique, il pourrait rivaliser frontalement avec des mastodontes comme le Samsung Galaxy S26 Ultra, notamment sur l’autonomie et la polyvalence photo.

Le OPPO Find X9 Ultra pourrait bien devenir le flagship à battre en 2026, combinant une autonomie XXL, une puissance de haut niveau et un module photo ultra-polyvalent. Reste à voir si OPPO saura optimiser le poids, l’épaisseur et le prix pour séduire un public exigeant.