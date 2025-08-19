Pixel 10 : Google prépare un chargeur 67W ultra-rapide avec double recharge

À l’approche du lancement de la série Pixel 10, Google pourrait frapper fort du côté des accessoires. Selon Android Police, la marque s’apprête à dévoiler son chargeur le plus rapide à ce jour pour sa série Pixel 10, avec une puissance de 67 W, capable de recharger deux appareils en même temps.

Une première dans l’écosystème Pixel, qui pourrait combler le retard face à Samsung, OnePlus ou encore Xiaomi, déjà bien établis dans le domaine de la charge ultra-rapide.

67W + double recharge : un accessoire pensé pour les utilisateurs multi-appareils

Ce nouveau chargeur permettrait de recharger simultanément un smartphone et un autre appareil (montre connectée, écouteurs, tablette…) avec une seule prise. Il viserait à simplifier le quotidien des utilisateurs, souvent contraints de jongler entre plusieurs câbles et adaptateurs.

La prise en charge du standard USB Power Delivery (probablement 3,1) garantirait une compatibilité étendue avec l’écosystème Google, mais aussi potentiellement avec d’autres appareils USB-C.

Design compact et gestion thermique avancée

Les fuites suggèrent un format compact et une gestion thermique optimisée pour éviter la surchauffe lors des longues sessions de charge. Une nécessité quand on pousse à 67W, surtout dans un contexte où les batteries deviennent plus volumineuses (le Pixel 10 pourrait embarquer une batterie de 60W de capacité maximale).

Comparé au chargeur 45W du Pixel 9, on parle ici d’une augmentation de 49 % de la puissance, ce qui permettrait de réduire considérablement les temps de charge.

Vers un meilleur écosystème d’accessoires chez Google ?

Ce chargeur s’inscrirait dans une stratégie plus large de Google, visant à renforcer ses accessoires officiels. Apple domine actuellement ce segment avec ses produits MagSafe, mais Google semble vouloir proposer une alternative Android solide.

Dans cette optique, une nouvelle station Pixel Stand compatible Qi2 pourrait aussi faire son apparition, offrant jusqu’à 15W de recharge sans fil magnétique. Une fonctionnalité attendue depuis longtemps dans l’univers Pixel, souvent en retrait sur ce plan.

Intelligence artificielle + recharge rapide : une combinaison stratégique

Avec la puce Tensor G5 attendue dans le Pixel 10, les tâches gourmandes en énergie (traitement local de l’IA, génération de contenu, traduction en temps réel…) deviendront monnaie courante. Il est donc logique que l’efficacité énergétique et la rapidité de recharge deviennent prioritaires pour Google.

Et la santé de la batterie dans tout ça ?

Reste un enjeu majeur : la dégradation des batteries due à la charge rapide. Google pourrait contrebalancer cet effet via des optimisations logicielles comme le « chargement adaptatif », qui limite automatiquement la puissance pour préserver la longévité de la batterie.

Ce chargeur 67W pourrait coûter plus cher que les modèles actuels. La question est donc : les utilisateurs seront-ils prêts à payer pour une recharge rapide « made by Google », ou continueront-ils à privilégier des accessoires tiers, souvent moins chers ?

Rendez-vous au 20 août

Toutes ces nouveautés devraient être confirmées lors du Made by Google Event, prévu le 20 août 2025. Si cela se confirme, ce nouveau chargeur pourrait devenir un accessoire incontournable pour les utilisateurs du Pixel 10, et un nouveau jalon dans la course à l’efficacité énergétique chez les fabricants Android.