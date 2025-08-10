OnePlus 15 : nouveau design, puce Snapdragon 8 Elite 2 et batterie de 7000 mAh

Alors que la rentrée technologique s’annonce riche en nouveautés, OnePlus s’apprête à faire sensation avec son prochain flagship : le OnePlus 15.

D’après les premières fuites publiées par Digital Chat Station, une source réputée dans le milieu, la marque chinoise compte opérer un virage esthétique important, tout en repoussant les limites en matière d’autonomie et de puissance.

OnePlus 15 : Nouveau design, adieu au module circulaire, place à la sobriété

Depuis plusieurs générations, OnePlus a adopté un bloc photo circulaire emblématique, placé au centre du dos des smartphones haut de gamme. Cette identité visuelle va visiblement disparaître avec le OnePlus 15. En effet, selon les dernières informations, le constructeur opterait pour un module photo carré, plus discret, positionné dans le coin supérieur gauche, un choix qui rappelle davantage les designs classiques de certains concurrents.

Le nouveau bloc caméra hébergerait un triple capteur de 50 mégapixels, composé d’un objectif principal, d’un ultra grand-angle, et d’un téléobjectif périscopique, assurant un zoom optique de qualité sans compromettre l’épaisseur du smartphone.

Un écran plat 1.5K presque sans bordures

Sur la face avant, OnePlus miserait sur un écran plat avec définition 1.5K, une solution intermédiaire entre le full HD+ et le Quad HD+, parfaitement équilibrée entre netteté et consommation d’énergie. L’écran bénéficiera de la technologie LIPO (Low Injection Pressure Overmolding), un procédé innovant qui remplace les tampons traditionnels par des polymères liquides.

Ce procédé, déjà expérimenté par Apple sur ses modèles Pro, permet de réduire considérablement les bordures, tout en assurant une meilleure solidité de la dalle. Résultat : une expérience visuelle plus immersive, un design affiné et une durabilité renforcée.

Snapdragon 8 Elite 2 et autonomie hors norme

Côté performances, le OnePlus 15 ne fera aucun compromis. Il sera alimenté par la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite 2 de Qualcomm, dotée d’un CPU Oryon personnalisé, et d’un GPU Adreno 840 avec 16 Mo de cache dédié. Ce SoC devrait offrir des gains significatifs en matière de puissance brute, d’efficacité énergétique, et d’intelligence artificielle.

Mais c’est surtout la batterie qui impressionne. OnePlus intégrerait une cellule de plus de 7 000 mAh, une capacité rarement vue sur un flagship moderne. À titre de comparaison, la majorité des smartphones haut de gamme actuels oscillent entre 4 500 et 5 000 mAh. Cette avancée permettrait une autonomie de plusieurs jours, sans pour autant alourdir l’appareil de manière excessive, si les rumeurs se confirment.

La charge rapide atteindrait 100W, garantissant une recharge complète en moins de 30 minutes, comme sur les générations précédentes. On retrouverait également un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, ainsi qu’une certification IP68/69, assurant une excellente résistance à l’eau et à la poussière.

Lancement prévu en octobre avec le OnePlus Ace 6

Le OnePlus 15 devrait être présenté officiellement en octobre 2025, probablement accompagné du OnePlus Ace 6, un modèle plus axé performance/prix destiné au marché asiatique. La marque semble vouloir frapper fort en cette fin d’année, en proposant un smartphone à la fois élégant, puissant, endurant, et visiblement plus premium que jamais.

Avec un design repensé, une fiche technique très ambitieuse, et une autonomie annoncée comme hors-norme, le OnePlus 15 pourrait bien marquer un tournant stratégique pour la marque. OnePlus semble désormais viser une clientèle plus large, prête à investir dans un smartphone qui combine esthétisme, innovation et performance.

Reste à connaître son positionnement tarifaire face à des concurrents comme Samsung, Xiaomi ou Honor, qui ne manqueront pas de proposer leurs propres flagships à l’automne.