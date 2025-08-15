Accueil » DJI Mini 5 Pro : un capteur 1 pouce dans un drone de moins de 250 g, mission (presque) accomplie

DJI Mini 5 Pro : un capteur 1 pouce dans un drone de moins de 250 g, mission (presque) accomplie

DJI Mini 5 Pro : un capteur 1 pouce dans un drone de moins de 250 g, mission (presque) accomplie

Alors que DJI s’apprête à dévoiler un nouveau modèle dans sa célèbre gamme ultra-légère, une série de photos fuitées vient d’offrir un aperçu quasi complet du DJI Mini 5 Pro.

Partagées sur X par le leaker réputé Jasper Ellens, ces images montrent le drone sous plusieurs angles — et elles confirment une chose : DJI va frapper fort. Très fort.

Car malgré le potentiel ajout d’un capteur 1 pouce, de la technologie LiDAR et d’un système de stabilisation étendu, le drone resterait sous la barre des 250 grammes. Un tour de force pour un appareil qui s’annonce comme une fusion entre la Mini 4 Pro et la DJI Air 3S.

DJI Mini 5 Pro : Un capteur 1 pouce dans un drone miniature ? Oui, vraiment.

Ce qui attire immédiatement l’attention, c’est la mention dans les rumeurs d’un capteur d’image de 1 pouce, capable de filmer en 4K à 120 fps, associé à un objectif 24 mm f/1.8. Le tout dans un format repliable ultra-compact. Cette combinaison promet des résultats dignes de drones professionnels, sans les contraintes de licence ou d’enregistrement (dans la plupart des pays).

À cela s’ajoute un mode téléobjectif 48 mm, probablement basé sur un zoom numérique ou une recadrage intelligent du capteur, et un mouvement de nacelle à 225° avec prise de vue verticale — une fonctionnalité déjà présente sur la Mini 4 Pro mais ici renforcée.

Toujours moins de 250 g : la certification C0 confirmée

Grâce à un autocollant C0 visible sous l’appareil dans les fuites, on peut raisonnablement penser que le Mini 5 Pro restera bien dans la catégorie sous-250g. Cela signifie :

Pas d’obligation d’enregistrement dans de nombreux pays (dont la France)

Aucune contrainte spécifique de certification pour le pilote en loisir

Une liberté d’utilisation accrue en milieu urbain (sous conditions)

C’est une excellente nouvelle pour les créateurs de contenu qui veulent éviter les complexités réglementaires tout en bénéficiant d’un matériel haut de gamme.

Autonomie, compatibilité et nouveautés cachées

Les images montrent également que le DJI Mini 5 Pro utilisera les mêmes batteries que les Mini 3 Pro et Mini 4 Pro. Un choix logique, économique, et pratique pour les utilisateurs existants. L’autonomie annoncée resterait autour des 36 minutes, identique aux modèles précédents.

Mais un autre détail intrigue : un petit bouton latéral, non identifié, fait son apparition. Plusieurs spéculations circulent, notamment l’idée d’un mode de lancement automatique sans contrôleur, à la manière des DJI Neo ou DJI Flip. En clair : vous tenez le drone dans la main, vous appuyez sur un bouton, il décolle seul, filme ou prend une photo, puis revient automatiquement.

Ce type de fonctionnalité serait idéal pour des captures rapides, des selfies aériens ou des clips sans configuration complexe.

Lancement imminent pour un drone très attendu

Si tout se confirme, le DJI Mini 5 Pro pourrait être l’un des drones les plus excitants jamais lancés par DJI. Son positionnement hybride, entre simplicité d’un drone loisir et performances d’un appareil pro, en ferait un outil redoutable pour les vidéastes, voyageurs et créateurs de contenu nomades.

Le lancement est pressenti pour septembre 2025, sans date officielle pour le moment. On peut s’attendre à une communication dans les prochaines semaines, voire à des précommandes ouvertes d’ici la fin du mois.

Le drone ultime pour tous les jours ?

Le DJI Mini 5 Pro semble bien parti pour devenir le drone de référence pour la vidéo créative légère, en combinant qualité d’image professionnelle, compacité extrême, liberté d’utilisation juridique, et potentiel d’IA embarquée via LiDAR et capteurs avancés.

S’il reste sous les 1 000 €, DJI pourrait séduire aussi bien les passionnés que les pros en quête de discrétion et de flexibilité.