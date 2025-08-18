Rentrée scolaire 2025 : 5 outils Microsoft 365 pour s’organiser efficacement

La rentrée scolaire est souvent synonyme de stress et de désorganisation, entre les nouveaux projets, les notes de cours éparpillées, les échéances qui s’accumulent et une boîte mail déjà saturée. Pourtant, avec les bons outils, il est possible de reprendre le rythme en douceur.

Microsoft 365 offre une panoplie de solutions gratuites ou incluses dans l’abonnement, qui peuvent transformer votre gestion du travail au quotidien. Voici comment les exploiter au maximum.

1. Organisez vos tâches et échéances avec Microsoft To Do

La rentrée, c’est souvent un mélange d’excitation et de stress : nouveaux cours, emplois du temps chargés, projets de groupe, examens à préparer… et une tonne d’informations à organiser.

Microsoft To Do est votre assistant personnel numérique. Pensé pour la gestion de tâches quotidiennes, il vous permet de planifier efficacement vos devoirs, examens, rappels de lecture ou même vos révisions.

Une fois connecté avec un compte Microsoft (Outlook, Hotmail, Live, MSN, ou même l’adresse scolaire), l’application synchronise automatiquement vos tâches entre vos différents appareils : PC, tablette, smartphone, ou navigateur.

L’interface se divise en plusieurs catégories très utiles :

Ma Journée : une page pour vos tâches du jour, que vous remplissez manuellement pour garder la maîtrise.

Planifié : les tâches avec une date d’échéance (ajoutées automatiquement quand vous indiquez « à rendre vendredi »).

Important : pour marquer les tâches prioritaires et ne pas les oublier.

Courrier avec indicateur : connectée à Outlook, cette section transforme un email important en tâche directe.

Affectées à moi : utile pour les projets de groupe où des tâches vous sont attribuées via Microsoft Planner ou Teams.

Astuce : ajoutez des sous-tâches, des rappels à heure fixe, ou des notes dans chaque élément pour suivre vos progrès pas à pas. Et chaque tâche cochée joue un petit son motivant — parfait pour les amateurs de gratification immédiate !

2. Rédigez et collaborez facilement dans Microsoft Word

Fini les échanges de versions interminables par mail ! Pour les travaux en groupe ou les corrections collaboratives, avec la co-rédaction en ligne de Word, vous et vos camarades pouvez travailler simultanément sur un même document, chacun voyant les modifications de l’autre en temps réel.

Tout ce que vous avez à faire :

Sauvegardez votre fichier Word dans OneDrive (l’espace cloud de Microsoft). Cliquez sur « Partager », puis entrez l’adresse mail des collaborateurs. Définissez les droits (lecture ou édition), ajoutez un petit message explicatif, et envoyez l’invitation.

Une fois le lien ouvert, l’autre personne peut éditer directement dans Word Online ou dans l’application Word sur ordinateur, en fonction de ses préférences.

Astuce : Vous verrez les initiales de vos camarades apparaître dans le document, là où ils écrivent. C’est idéal pour les exposés, rapports de stage, ou dossiers de recherche en binôme.

3. Centralisez tous vos cours avec Microsoft OneNote

Côté organisation des notes, Microsoft OneNote se présente comme un véritable cahier numérique. Et, OneNote est sans doute l’outil le plus sous-estimé par les étudiants… et pourtant l’un des plus puissants. C’est un cahier numérique personnalisable à l’infini, où vous pouvez organiser vos notes de cours par matière, par semaine ou par projet.

La structure est simple :

Sections : comme des intercalaires dans un classeur (ex : “Maths”, “Histoire”, “Anglais”).

Pages : vos notes de chaque séance, sous forme de documents ouverts à l’infini.

Sous-pages : pour ranger des annexes, fiches de lecture, ou révisions.

Vous pouvez :

Insérer des tableaux, schémas, PDF, images, liens, ou même des fichiers audio.

Utiliser le stylet ou la souris pour dessiner à main levée ou annoter des documents PDF.

Extraire du texte depuis une image grâce à l’OCR intégré (ex : un passage de livre scanné devient éditable).

Créer des équations scientifiques avec l’outil mathématique intégré, ou convertir une équation manuscrite avec “Ink to Math”.

Astuce : Certaines sections peuvent être protégées par mot de passe, pour sécuriser vos notes personnelles ou sensibles.

4. Faites le tri dans vos mails avec Microsoft Outlook et la fonction Ranger

Dès la rentrée, votre boîte Outlook risque d’exploser entre les mails des profs, de l’administration, des groupes de projet… La fonction Ranger de Outlook vous permet de faire le ménage intelligemment.

Voici ce que vous pouvez faire :

Supprimer tous les anciens mails d’un expéditeur en un clic (ex : tous les anciens mails d’un prof du semestre dernier).

Déplacer automatiquement tous les mails d’un expéditeur dans un dossier spécifique.

Garder uniquement le dernier message d’une conversation et supprimer les précédents.

Astuce : Contrairement aux règles classiques (qui s’appliquent aux futurs mails), Ranger fonctionne aussi sur les anciens messages. Parfait pour reprendre votre boîte depuis zéro sans tout supprimer manuellement.

5. Gagnez en mobilité avec l’application Microsoft 365 (Copilot Mobile)

Avec l’application mobile Microsoft 365, vous avez dans votre poche tous les outils Office — Word, Excel, PowerPoint — et même des fonctions d’intelligence artificielle grâce à Copilot, sans devoir installer chaque app séparément.

Voici quelques fonctions utiles :

Créer un nouveau document Word à partir de zéro ou depuis une photo (grâce à la fonction Scan ou OCR).

Extraire du texte d’une image ou d’un document imprimé.

Rédiger un document à la voix grâce à l’option “Dicter”.

Retrouver n’importe quel fichier stocké sur OneDrive ou SharePoint avec la barre de recherche.

Astuce : Et si vous avez un compte scolaire éligible, Copilot peut même répondre à vos questions sur vos documents, générer des résumés, ou proposer des reformulations automatiques.

6. Utilisez l’IA avec Copilot dans OneNote et Word

Copilot, l’assistant IA intégré dans Microsoft 365, devient particulièrement utile dans OneNote et Word. Voici quelques exemples concrets d’utilisation :

Résumer une note de cours de 3 pages en quelques lignes claires.

Générer une fiche de révision automatiquement à partir d’un paragraphe.

Rephraser une explication compliquée en mots simples.

Proposer un plan structuré pour une dissertation ou un exposé.

Créer des listes de tâches à partir d’un document texte.

Astuce : Copilot vous fait gagner un temps fou, mais c’est aussi un excellent outil pour améliorer la clarté et la cohérence de vos productions académiques.

Microsoft 365, le véritable compagnon de votre réussite étudiante

En 2025, réussir ses études, c’est aussi maîtriser les bons outils numériques. Microsoft 365 n’est plus réservé aux entreprises ou aux professionnels : avec les bonnes pratiques, il devient une véritable trousse digitale au service de votre organisation, de votre productivité, et même de votre créativité.

Que vous soyez en lycée, à l’université ou en formation professionnelle, ces outils sont là pour vous faciliter la vie dès la rentrée.

Et bonne nouvelle : Office 365 Education est gratuit pour les étudiants d’établissements partenaires. Vérifiez votre éligibilité !