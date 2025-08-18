Redmi Note 15 Pro+ : lancement officiel confirmé pour le 21 août en Chine

Xiaomi a officiellement confirmé la date de lancement de sa nouvelle gamme Redmi Note 15 Pro, avec en tête d’affiche le très attendu Note 15 Pro+. L’événement aura lieu le 21 août 2025 en Chine, et devrait également voir l’annonce des modèles Redmi Note 15 et Note 15 Pro.

La marque met l’accent sur le mariage entre esthétique et robustesse. Le Redmi Note 15 Pro+ adopte une conception symétrique à micro-courbure à l’avant et à l’arrière — une première pour la série. Ce design, généralement réservé aux flagships, apporte un meilleur confort en main et une forme plus élégante.

La robustesse est poussée à l’extrême : verre frontal Xiaomi Crystal Glass ultra-résistant, un dos en fibre de verre légère mais solide, une résistance aux chutes jusqu’à 10 fois plus solide qu’un smartphone standard, et il est le premier smartphone à réussir 50 tests de chute sur surface en granit à 2 mètres.

Spécifications attendues du Redmi Note 15 Pro+

Bien que Xiaomi n’ait pas encore publié la fiche technique complète, plusieurs informations ont fuité :

Écran : OLED quad-curvé, 1,5K, fluidité haut de gamme

Batterie : 7 000 mAh, recharge rapide 90W (certifié 3C)

Caméra principale : 50 mégapixels avec OIS + téléobjectif 50 mégapixels

Processeur : Snapdragon 7s Gen 4 (nouvelle version overclocké)

RAM : Jusqu’à 16 Go

Connectivité satellite : Oui, édition spéciale prévue (25104RADAC)

OS : HyperOS 2.0 (Android 15)

Le modèle 2510ERA8BC, identifié comme le Note 15 Pro+, a obtenu 1 228 points en monocoeur et 3 230 en multicoeurs sur Geekbench 6, surpassant le 7s Gen 3.

Design du module photo

L’arrière du téléphone affiche un bloc caméra circulaire centré, avec trois capteurs, dont un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS) et un capteur téléobjectif (50 mégapixels également selon les rumeurs). Ce positionnement central rappelle les choix esthétiques des modèles haut de gamme récents.

Une édition satellite du Redmi Note 15 Pro+ est également prévue, avec messagerie texte via le système Beidou. Une première pour la marque Redmi, qui s’aligne ainsi sur la tendance des smartphones prêts pour les communications d’urgence, même sans réseau mobile.

Le Redmi Note 15 Pro+ s’annonce comme un smartphone phare déguisé en milieu de gamme, combinant design premium, puissance, et robustesse renforcée. Avec la confirmation de la date du 21 août, Xiaomi prépare clairement un lancement ambitieux. Il ne reste plus qu’à découvrir le prix et les disponibilités internationales.