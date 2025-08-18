Accueil » Threads ajoute un compteur automatique aux fils : une révolution pour les créateurs ?

Dans l’univers toujours changeant des réseaux sociaux, Threads, l’application textuelle de Meta lancée en 2023 pour concurrencer X (anciennement Twitter), continue d’évoluer. Sa dernière mise à jour introduit une fonctionnalité aussi discrète que puissante : le comptage automatique des publications dans un fil.

Autrement dit, Threads affiche désormais automatiquement des indicateurs du type « 1/5 », « 2/5 », etc., sans que l’utilisateur ait à le faire manuellement.

Threads : Une mise à jour simple, mais à fort impact

Cette nouveauté élimine le besoin d’ajouter manuellement « 1/3 » ou « 2/4 » à chaque post. Le système s’ajuste automatiquement si le créateur ajoute ou supprime un message du thread. Ce compteur dynamique renforce l’identité même de Threads, axée sur les conversations enchaînées, en rendant la lecture plus fluide pour l’utilisateur final.

« C’est un petit détail qui change tout pour la narration en plusieurs parties », résume un utilisateur sur X.

Selon Social Media Today, ce changement vise à renforcer l’engagement sur la plateforme. En facilitant la navigation dans les longs fils de discussion, Threads espère augmenter le temps passé sur l’application. Pour les créateurs de contenu, cette fonction pourrait bien être une aubaine pour produire des tutoriels, des récits à épisodes, ou encore des fils d’opinion détaillés.

Et surtout, sans se soucier de la numérotation manuelle — souvent sujette à erreur ou oubli.

Un atout stratégique pour les marques et créateurs

Du côté des marques et professionnels, ce compteur automatique s’inscrit dans la stratégie globale de Meta visant à mieux équiper les créateurs. Déjà, Threads avait introduit en 2024 les statistiques de vues, permettant un suivi plus précis des performances des posts. Cette nouvelle fonction vient compléter l’ensemble pour ceux qui misent sur du contenu long et structuré.

Pour les campagnes marketing, les « fils » deviennent plus lisibles, et peuvent intégrer des sondages, des GIFs, des vidéos, le tout avec une structure claire dès le départ.

Quelques critiques en parallèle

Mais tout le monde n’est pas convaincu. Certains utilisateurs redoutent que le compteur, en exposant la longueur totale d’un thread dès le départ, dissuade les lecteurs pressés. D’autres regrettent une perte de contrôle créatif, eux qui préféraient choisir eux-mêmes la présentation de leur fil.

Et après ? Threads vise la narration enrichie

Selon des fuites relayées par Alessandro Paluzzi, Threads testerait en parallèle une fonctionnalité appelée « snippets » pour ajouter des blocs de texte stylisés. Combinée au compteur automatique, cela pourrait faire de Threads une plateforme centrale pour les narrations longues et engageantes, loin du bruit algorithmique de X.

En introduisant ce compteur automatique dans les fils, Threads confirme son orientation vers une expérience utilisateur plus fluide, moins sujette aux erreurs et plus adaptée à la narration longue. Dans un monde où chaque seconde d’attention compte, automatiser la numérotation pourrait être la clé pour retenir les lecteurs plus longtemps.

La guerre des plateformes continue, et Threads affine discrètement ses armes.