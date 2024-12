iPad mini : Enfin un écran OLED en 2026 ?

Alors que l’iPad mini a toujours bénéficié de mises à jour régulières, il est clair qu’il n’a pas eu droit au même traitement de faveur que l’iPad Pro. Cependant, cela pourrait changer avec la prochaine génération d’iPad mini, prévue pour 2026, qui devrait marquer l’arrivée d’un tout nouvel écran OLED sur le modèle compact d’Apple.

Mais ce n’est pas tout. Les iPad Air 11 pouces et 13 pouces pourraient eux aussi bénéficier de cette mise à niveau vers l’OLED dès 2027, une information qui vient confirmer une précédente fuite. Par ailleurs, des rumeurs évoquent également le développement d’un iPad pliable doté d’un écran impressionnant de 18,8 pouces, selon un rapport des analystes de Display Supply Chain Consultants (DSCC).

D’après le rapport, Apple prévoit de remplacer progressivement la majorité de ses écrans LED par des écrans OLED entre 2026 et 2028. Une bonne nouvelle pour les consommateurs, car l’entreprise envisagerait également d’opter pour une technologie OLED plus rentable afin de réduire les coûts de production.

Étant donné le prix déjà élevé de l’iPad mini actuel, cette stratégie pourrait être cruciale pour éviter une hausse trop importante du prix de vente qui risquerait de freiner les ventes.

Des améliorations majeures avec un écran OLED

Si l’iPad mini passe à l’OLED, cela représentera une amélioration significative par rapport à son écran actuel. L’OLED offre des noirs plus profonds, un meilleur contraste, des angles de vision améliorés et une précision des couleurs incomparable — des éléments essentiels pour un appareil comme l’iPad mini qui reste populaire auprès des amateurs de contenu multimédia.

Cependant, il convient de noter que, malgré ces améliorations, l’iPad mini n’est pas nécessairement le choix idéal pour certaines tâches de productivité avancée. Par exemple, l’édition vidéo sur un écran aussi petit peut rapidement devenir complexe en raison des contraintes d’espace sur une timeline.

Un marché pour les petites tablettes comme l’iPad mini

Malgré la tendance générale vers des écrans toujours plus grands, il existe encore une demande forte pour des tablettes plus compactes. Tout le monde n’a pas besoin d’un iPad Pro avec un écran de 10,9 pouces, surtout lorsque des alternatives comme l’iPad mini, beaucoup plus faciles à transporter, existent. Grâce à son format compact, l’iPad mini est parfait pour regarder du contenu en déplacement ou lire confortablement sur un appareil qui tient facilement dans une poche arrière ou un petit sac.

Si ce rapport s’avère exact, l’ajout d’un écran OLED pourrait redonner un coup de neuf à l’iPad mini et en faire une référence incontournable pour les tablettes compactes haut de gamme. Certes, nous sommes encore loin de cette mise à jour attendue, mais elle semble déjà répondre aux besoins des utilisateurs qui espèrent des innovations sur ce modèle emblématique.

En attendant 2026, il reste à voir si Apple continuera sur cette lancée pour proposer une expérience utilisateur encore plus riche sur l’ensemble de sa gamme de tablettes.