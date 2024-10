Apple lance son iPad mini 7 : Performances boostées, Apple Pencil Pro et design inchangé

Trois ans après la sortie de l’iPad mini (2021), Apple renouvelle enfin sa tablette compacte avec l’iPad mini 7. À la grande surprise de tout le monde, Apple vient d’annoncer une nouvelle version de l’iPad mini, sa tablette compacte.

Cette mise à niveau, la première depuis 2021, apporte des améliorations de performances significatives et une prise en charge du nouvel Apple Pencil Pro. Disponible en précommande dès aujourd’hui au prix de 609 euros, le nouvel iPad mini sera commercialisé mercredi prochain.

La principale nouveauté de cet iPad mini 7 réside dans l’intégration de la puce A17 Pro, qui offre des performances CPU et GPU respectivement 30 % et 25 % supérieures à celles du modèle précédent, ainsi qu’un moteur Neural Engine deux fois plus rapide. La capacité de stockage de base passe à 128 Go, et la tablette prend en charge le Wi-Fi 6E et l’USB-C pour des connexions plus rapides.

Le design de l’iPad mini 7 reste inchangé, mais de nouveaux coloris font leur apparition : violet et bleu, qui s’ajoutent aux classiques lumière stellaire et gris sidéral.

Comme indiqué précédemment, l’iPad mini 7 prend en charge l’Apple Pencil Pro, ce qui en fait un outil de choix pour les créatifs.

iPad mini, une mise à niveau axée sur l’IA

Cette mise à jour s’inscrit dans la stratégie d’Apple de développer l’intelligence artificielle et Apple Intelligence — qui, pour rappel, n’est même pas disponible en France. Parmi les nouveautés, on retrouve des outils d’écriture alimentés par l’IA dans des applications comme Mail et Notes, ainsi que des fonctions de retouche photo comme l’outil « Clean Up » d’Apple. La puce A17 Pro permet notamment la prise en charge du ray tracing accéléré par le matériel, qui améliore le rendu des jeux haut de gamme.

L’iPad mini occupe une place particulière dans la gamme de tablettes d’Apple. Malgré sa popularité auprès de certains utilisateurs, notamment les pilotes, il semble que la majorité des consommateurs préfèrent les écrans plus grands.

Une mise à jour logique pour l’iPad mini

La mise à jour de l’iPad mini était attendue, les autres modèles de la gamme ayant déjà été mis à jour plus tôt cette année. L’intégration de la puce A17 Pro et la prise en charge du nouvel Apple Pencil Pro font de ce nouvel iPad mini un appareil plus puissant et plus polyvalent, qui répondra aux besoins des utilisateurs en quête de compacité et de performances.