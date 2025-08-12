Accueil » Redmi Note 15 : lancement officiel en 2025 avec satellite et charge 90W

Redmi s’apprête à dévoiler sa nouvelle génération de smartphones milieu de gamme premium. Wang Teng, directeur marketing de Xiaomi Chine et responsable de la marque Redmi, a confirmé sur Weibo que la série Redmi Note 15 sera présentée plus tard ce mois-ci.

Selon Wang, la série Redmi Note est désormais vendue dans plus de 100 pays et, sur le premier semestre 2025, elle est devenue la gamme de smartphones domestiques la plus vendue au monde dans la tranche de prix 175 à 499 dollars.

Un succès que Redmi entend bien prolonger avec des modèles qu’il décrit comme « conçus selon les standards les plus élevés de 2025 », offrant une qualité de fabrication irréprochable.

Note 15 Pro : charge ultra-rapide et écran premium

D’après les certifications déjà repérées en Chine, le Redmi Note 15 Pro proposera :

Une charge filaire 90W, validée par la certification 3C.

Un écran OLED quad-curvé avec bords ultra-fins et une résolution 1,5K.

Un capteur principal de 50 mégapixels avec grande taille de capteur, accompagné d’un téléobjectif 50 mégapixels.

Des haut-parleurs stéréo symétriques pour un son immersif.

Une probable certification IP66, IP68 et IP69 pour une résistance à l’eau et à la poussière, comme sur la génération précédente.

Sous le capot, on retrouverait un Snapdragon 7s Gen 3 de Qualcomm, offrant un bon compromis entre performances et autonomie.

Note 15 Pro+ : première chez Redmi avec la connectivité satellite

La véritable surprise vient du Note 15 Pro+, certifié par le MIIT pour intégrer la messagerie satellite via le système BeiDou. Ce sera le premier smartphone Redmi à offrir cette fonctionnalité — même la série Redmi K ne l’a pas encore. Cette connectivité permettra d’envoyer et recevoir des messages dans les zones sans couverture réseau, un atout pour les voyageurs et aventuriers.

Avec cette double proposition — un Note 15 Pro puissant et premium, et un Note 15 Pro+ orienté connectivité et innovation — Redmi entend séduire un public large, tout en consolidant son image de marque à l’international.

La date exacte de lancement n’a pas encore été annoncée, mais la présentation officielle est attendue avant la fin du mois.