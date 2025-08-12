Accueil » Microsoft intègre pleinement GitHub à sa division CoreAI : le CEO Thomas Dohmke annonce son départ

Depuis son rachat en 2018, GitHub fonctionnait avec une certaine autonomie au sein de Microsoft, conservant sa propre équipe dirigeante et son CEO. Mais ce modèle touche à sa fin : Thomas Dohmke, actuel PDG de la plateforme, a annoncé qu’il quittera ses fonctions d’ici fin 2025, marquant une nouvelle étape dans l’intégration de GitHub au cœur de l’organisation de Microsoft.

Dans un communiqué publié ce lundi, Thomas Dohmke a déclaré vouloir « redevenir fondateur » et tourner la page après avoir guidé GitHub pendant quatre années. Il restera en poste jusqu’à la fin de l’année 2025 pour assurer la transition, mais Microsoft ne prévoit pas de remplacer directement le poste de CEO.

Désormais, l’équipe dirigeante de GitHub reportera directement à plusieurs responsables de la division CoreAI de Microsoft. Cette entité, créée en janvier 2025, a pour mission de concentrer les efforts de l’entreprise dans le domaine de l’IA, avec notamment le développement de GitHub Copilot, l’assistant de codage basé sur l’intelligence artificielle.

Pourquoi GitHub rejoint CoreAI de Microsoft ?

Cette intégration s’inscrit dans la stratégie de Microsoft de placer l’IA au centre de ses outils de développement. Lancé en 2021, GitHub Copilot a déjà connu plusieurs évolutions majeures, avec le support de modèles de langage multiples et de nouvelles fonctions « agents » capables d’exécuter des requêtes en langage naturel en arrière-plan.

En regroupant GitHub et ses produits sous l’ombrelle de CoreAI, Microsoft espère :

Accélérer l’innovation autour de Copilot.

Renforcer l’intégration entre les outils de développement et ses autres solutions IA.

Optimiser la cohérence stratégique entre ses différentes équipes IA.

Une transition qui pose aussi des questions

Si l’intégration semble logique sur le papier, elle intervient dans un contexte où les outils de codage assisté par IA font débat.

En début d’année, Copilot a été au cœur d’une polémique après avoir accidentellement exposé des dépôts de code privés appartenant à de grandes entreprises.

Un sondage de Stack Overflow a également révélé que, malgré une adoption croissante, la confiance des développeurs dans l’exactitude de ces outils recule, notamment à cause de suggestions « presque correctes, mais pas tout à fait » qui entraînent des heures supplémentaires de débogage.

Un changement dans la continuité ?

En pratique, le fonctionnement quotidien de GitHub pourrait peu évoluer à court terme. Thomas Dohmke rapportait déjà à Julia Liuson, présidente de la division Developer, elle-même sous la direction de Jay Parikh, responsable de CoreAI. La différence majeure réside dans la disparition du poste de CEO et une intégration plus complète dans l’organigramme Microsoft.

Pour Satya Nadella, CEO de Microsoft, cette réorganisation reflète une philosophie claire : « Nos frontières organisationnelles internes n’ont aucun sens pour nos clients et nos concurrents ».

Ce que cela pourrait signifier pour les développeurs :

Une évolution plus rapide de GitHub Copilot, avec un ancrage plus fort dans l’écosystème Microsoft.

Un risque de priorité accrue aux outils IA au détriment d’autres fonctionnalités demandées par la communauté open source.

Une potentielle centralisation des décisions stratégiques au sein de CoreAI, réduisant l’autonomie historique de GitHub.

GitHub entre dans une nouvelle ère. La plateforme, pilier du développement collaboratif, va désormais évoluer au rythme de la stratégie IA de Microsoft. Reste à savoir si cette intégration renforcera l’innovation… ou limitera l’indépendance qui a fait sa réputation.