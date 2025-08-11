Xiaomi intègre la communication satellite sur ses prochains smartphones Redmi et Mix Flip

Longtemps réservée aux smartphones ultra haut de gamme, la communication par satellite s’apprête à devenir un atout plus accessible grâce à Xiaomi.

Selon de récentes fuites en provenance de Chine, le constructeur préparerait l’intégration de cette technologie dans plusieurs de ses prochaines gammes, notamment le Redmi Note 15 Pro+ Satellite Edition et le Mix Flip 3, son futur smartphone pliable à clapet.

Un virage stratégique pour Xiaomi

Jusqu’ici, les fonctionnalités satellite étaient cantonnées à des modèles premium comme l’iPhone Pro ou certains Huawei Mate. Mais, Xiaomi semble vouloir démocratiser l’accès à la messagerie satellite, notamment pour renforcer la sécurité des utilisateurs dans les zones mal couvertes ou hors réseau.

C’est ce que révèle notamment le leaker chinois « Experience More » sur Weibo, qui indique que Xiaomi a déjà obtenu les homologations nécessaires pour certains appareils dotés de cette fonctionnalité. Parmi eux, le Redmi Note 15 Pro+ Edition Satellite, identifié sous le numéro de modèle 25104RADAC, a reçu une certification radio confirmant la compatibilité avec le système BeiDou Short Message Communication — l’alternative chinoise au GPS intégrant des capacités de messagerie satellite.

Un pliable Mix Flip 3 avec version satellite

Autre nouveauté majeure : le Mix Flip 3, successeur du récent Mix Flip 2 (lancé uniquement en Chine), sera lui aussi décliné en version satellite. Selon les documents repérés, deux variantes sont en préparation :

2603APX0AC : version avec messagerie satellite ;

2603EPX2DC : modèle standard sans communication satellite.

Cela confirmerait la stratégie de Xiaomi : ne proposer la communication satellite que sur certaines éditions spécifiques, probablement à destination des professionnels, aventuriers ou utilisateurs vivant dans des zones rurales ou isolées.

Une avancée technique pour la série Redmi

L’arrivée de cette technologie dans la gamme Redmi Note, connue pour son positionnement milieu de gamme, constitue une première historique pour Xiaomi. Même les séries Redmi K et K Ultra, plus premium, n’avaient jamais bénéficié de cette fonctionnalité jusqu’à présent.

D’après la source, tous les modèles ne seront pas compatibles : il s’agira d’une « édition satellite » dédiée, ce qui signifie que les utilisateurs intéressés devront opter pour cette variante spécifique. En contrepartie, ils auront la possibilité d’envoyer des messages même sans couverture réseau mobile, via le réseau satellitaire BeiDou.

Une tendance mondiale en forte croissance

Xiaomi n’est pas seul à parier sur le satellite. Apple, Huawei et Qualcomm explorent eux aussi les usages « off-grid » sur smartphone, dans un contexte où les catastrophes naturelles, les conflits géopolitiques et les activités outdoor créent un besoin croissant de connectivité de secours.

Le fait que Xiaomi déploie cette technologie sur une gamme abordable comme Redmi illustre une tendance de fond : les fonctionnalités premium ne sont plus réservées à une élite, et les marques cherchent à toucher un public plus large avec des innovations concrètes.

Redmi Note 15 Pro+ et Mix Flip 3 ouvrent une nouvelle ère

Avec la messagerie satellite prévue sur le Redmi Note 15 Pro+ Edition Satellite et le Mix Flip 3, Xiaomi franchit une étape importante dans la diversification de ses offres. Ce choix stratégique renforce sa compétitivité face à Apple et Huawei, tout en proposant une technologie de pointe à des prix plus accessibles.

Reste à connaître les conditions d’utilisation du service : en fonction du pays, de l’opérateur et des accords avec les satellites, l’expérience utilisateur pourrait varier. Mais une chose est sûre : Xiaomi est bien décidé à connecter ses utilisateurs en toutes circonstances, même là où le réseau mobile ne passe plus.