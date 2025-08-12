Windows 10 : Edge mis à jour jusqu’en 2028 malgré la fin du support

La fin du support grand public de Windows 10 approche à grands pas : le 14 octobre 2025, Microsoft mettra un terme aux mises à jour de sécurité classiques… sauf si vous payez pour prolonger la maintenance via le programme Extended Security Updates (ESU) ou d’autres options.

Mais, surprise : Microsoft Edge continuera de recevoir des mises à jour sur Windows 10 jusqu’en octobre 2028, et cela même sans ESU.

Edge et WebView2 : un support prolongé sans surcoût

Selon un document de support repéré par WindowsLatest, Microsoft Edge et le composant Microsoft WebView2 Runtime (utilisé par certaines applications comme Microsoft Teams pour afficher du contenu Web) resteront compatibles et sécurisés sur Windows 10 22H2 pendant au moins trois années supplémentaires.

Cela signifie que même après octobre 2025, les utilisateurs de Windows 10 disposeront d’un navigateur moderne et à jour, essentiel pour naviguer en toute sécurité ou utiliser des applications qui reposent sur WebView2.

Bon à savoir : Vous n’aurez pas besoin d’acheter l’ESU pour bénéficier de ces mises à jour Edge/WebView2.

Et les autres navigateurs ? Chrome devrait suivre

Microsoft Edge est basé sur Chromium, le même moteur que Google Chrome, Vivaldi, Brave et d’autres navigateurs. Si Microsoft maintient Chromium sur Windows 10 jusqu’en 2028, il est fort probable que Chrome et les autres navigateurs Chromium fassent de même.

Précédent historique : Chrome et Edge avaient arrêté simultanément le support de Windows 7 et 8 début 2023. Si ce schéma se répète, les navigateurs Chromium pourraient rester sur Windows 10 jusqu’en 2028.

Et Firefox dans tout ça ? Firefox, qui utilise son propre moteur Gecko, n’est pas concerné par les décisions de Microsoft ou Google. Mieux encore : il prend encore en charge Windows 7, 8 et 8.1 via sa version ESR (Extended Support Release). Si Mozilla poursuit cette stratégie, Firefox pourrait même continuer à fonctionner sur Windows 10 au-delà de 2028.

Un calendrier de fin de vie… un peu arbitraire

Le maintien de Edge et de Office sur Windows 10 plusieurs années après la fin de support officielle donne l’impression que la date de 2025 est surtout symbolique. Microsoft pousse à passer à Windows 11, mais entre les options payantes (ESU à 30 dollars/an), l’activation gratuite via OneDrive ou Windows Backup et les applications et navigateurs toujours maintenus… il n’y a pas d’urgence absolue à changer de machine, tant que vous restez vigilant sur la sécurité.

En clair, Windows 10 ne deviendra pas inutilisable en 2025.

Mais à moyen terme, préparez tout de même une migration vers Windows 11, Linux ou macOS pour continuer à bénéficier des dernières innovations et d’un support complet.