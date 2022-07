Windows 10 22H2 : Microsoft se prépare à la mise à jour majeure

Microsoft prévoit d’intégrer les nouvelles fonctionnalités dans les prochaines mises à jour cumulatives . Il n’existe toutefois pas encore de notes de mise à jour officielles pour Windows 10 version 22H2. Au lieu de nouvelles fonctionnalités, il est possible que la firme de Redmond se concentre uniquement sur des corrections de bugs mineurs et des améliorations en matière de sécurité du système d’exploitation.

Ceux qui souhaitent obtenir la mise à jour des fonctionnalités en avance peuvent la télécharger par le programme Windows Insider ou manuellement. Toutefois, à l’exception d’une entrée modifiée dans les paramètres de Windows 10, il n’y a pas encore d’avantages notables. Les préparatifs indiquent toutefois que les fonctions de Windows 10 22H2 éventuellement prévues pourront être activées plus tard dans l’année en appuyant sur un bouton et sans longues phases de patch.

Le patch KB5015684 actuellement disponible confirme l’existence de Windows 10 22H2 de manière tout à fait officielle et sans détours cachés par l’invite de commande. Après l’installation, la version 22H2 et la build 19045.xxxx mise à jour s’affichent entre autres dans les spécifications Windows.