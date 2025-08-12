Accueil » iPhone 17 Pro : un clone Android déjà sur le marché avant la sortie officielle

Alors qu’Apple s’apprête à dévoiler sa gamme iPhone 17 le mois prochain avec un nouveau design de bloc photo, un clone de l’iPhone 17 Pro a déjà fait surface… et il reprend fidèlement l’esthétique de l’original.

Découvert récemment, ce faux iPhone 17 Pro tourne sous une version d’Android maquillée pour ressembler à iOS 18 (et non au futur iOS 26).

À première vue, la ressemblance est frappante à l’arrière, notamment au niveau du bloc photo, qui reproduit presque à l’identique les rendus du véritable modèle.

En revanche, plusieurs détails trahissent la supercherie :

Bords non symétriques et menton large autour de l’écran.

Écran LCD à la place d’une dalle AMOLED.

Interface logicielle copiée, mais sans les fonctions avancées d’iOS.

Ce qu’Apple prépare vraiment pour l’iPhone 17 Pro

Le véritable iPhone 17 Pro, attendu pour septembre, devrait apporter d’importantes évolutions photo :

Caméra frontale passant de 12 mégapixels à 24 mégapixels.

Téléobjectif 5x de 48 mégapixels (contre 12 mégapixels auparavant).

Capteur principal inchangé, mais optimisé pour de meilleures performances en basse lumière.

Sous le capot, on attend une puce A19 Pro pour un gain de puissance et une meilleure gestion thermique, 12 Go de RAM en standard (contre 8 Go sur l’iPhone 16 Pro) et des optimisations pour prolonger l’autonomie.

Si l’imitation est bluffante à l’arrière, ces copies restent bien loin des performances et de la qualité d’Apple. Les acheter auprès de revendeurs non officiels, souvent à prix cassé, expose à des risques :

Matériel de faible qualité.

Aucune garantie ni mises à jour logicielles.

Problèmes de compatibilité réseau et sécurité.

Le vrai iPhone 17 Pro se démarquera par ses avancées photo, sa nouvelle puce A19 Pro et une expérience iOS fluide, bien loin des copies sous Android.

Mais cet épisode montre à quel point l’attrait pour les nouveautés Apple est fort… au point d’inspirer les contrefacteurs avant même la sortie officielle.