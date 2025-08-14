Google Gemini introduit les « conversations temporaires » pour plus de confidentialité

Google continue de mettre à jour son assistant IA Gemini afin d’offrir plus de contrôle sur la confidentialité et une meilleure personnalisation des réponses.

Avec des fonctionnalités comme les « Conversations temporaires » et le « Contexte personnel », la firme tente de rattraper son retard face à ChatGPT et Claude, tout en donnant aux utilisateurs plus de maîtrise sur leurs données. Les observateurs du secteur soulignent que cette personnalisation pourrait transformer la façon dont les utilisateurs interagissent avec l’IA au quotidien.

Conversations temporaires : le mode Incognito du chatbot Gemini

La principale nouveauté, baptisée Conversations temporaires (Temporary Chats), permet d’ouvrir une discussion qui s’efface automatiquement au bout de 72 heures.

Contrairement à un mode navigation privée classique, cette option conserve toutes les fonctions premium de Gemini, comme l’envoi et l’analyse de fichiers, le traitement d’images et l’accès aux outils avancés. Ces échanges ne sont pas enregistrés et n’influencent pas les futures réponses de Gemini. Un atout pour les questions sensibles ou les projets confidentiels.

Conserver l’activité et contrôle des données

Google remplace également l’ancienne option « Activité des applications Gemini » par un nouveau réglage baptisé Conserver l’activité (Keep Activity). Activé par défaut, il permet à Google de prélever un échantillon des conversations et fichiers envoyés pour améliorer ses modèles d’IA.

Bon à savoir : si vous aviez désactivé l’ancienne option, le nouveau réglage restera désactivé. Il est possible de le modifier dans les Paramètres.

En parallèle, Google introduit une option pour empêcher l’utilisation de vos données dans l’entraînement futur de ses modèles. Cette fonctionnalité est désactivée par défaut.

Contexte personnel : vers un assistant qui « vous connaît »

Autre évolution importante : l’arrivée du Contexte personnel (Personal Context). Cette fonction permet à Gemini d’apprendre de vos conversations passées afin de fournir des réponses plus pertinentes et personnalisées. Par exemple, l’IA pourra retenir vos préférences de style d’écriture, vos projets en cours ou encore les éléments liés à votre entreprise.

Ce mode sera activé par défaut sur Gemini 2.5 Pro dans certains pays, avant d’arriver sur Gemini 2.5 Flash dans les semaines à venir. Les utilisateurs peuvent le désactiver à tout moment.

Google en retard sur ses concurrents

Si ces annonces marquent une avancée, Google reste en retard sur ses rivaux :

ChatGPT a introduit la mémoire, l’historique de chat et les conversations temporaires dès 2024.

Anthropic Claude propose depuis fin 2024 un mode Styles pour personnaliser le ton et la manière dont l’IA interagit.

Dans cette course à la personnalisation, l’objectif est clair : permettre aux utilisateurs de ne plus répéter sans cesse les mêmes instructions et d’avoir un assistant qui “comprend” leur contexte.

Avec les Conversations temporaires, Conserver l’activité et le Contexte personnel, Google Gemini fait un pas important vers plus de contrôle utilisateur et de pertinence dans ses réponses.

Mais face à ChatGPT et Claude, déjà bien installés avec des fonctions mémoire plus avancées, Google devra accélérer s’il veut imposer son assistant comme un acteur majeur dans l’IA conversationnelle.