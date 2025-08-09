OpenAI réintègre GPT-4o dans ChatGPT après une vague de mécontentement

À peine 24 heures après avoir remplacé GPT-4o par son nouveau modèle GPT-5, OpenAI fait machine arrière… ou presque. Face à une mobilisation massive des utilisateurs de ChatGPT, OpenAI a décidé de réintégrer GPT-4o pour les abonnés payants, une décision confirmée par le PDG d’OpenAI, Sam Altman, dans un message publié sur X.

« Nous allons permettre aux utilisateurs ChatGPT Plus de continuer à utiliser GPT-4o », a annoncé Altman, ajoutant que l’équipe suivra de près l’utilisation du modèle pour déterminer la durée de son maintien.

GPT-5 : un lancement aussi ambitieux que controversé

Lancé en grande pompe le 7 août 2025, GPT-5 promet des avancées majeures en matière de raisonnement, de génération de texte, de codage et de sécurité. Le modèle est présenté comme le plus performant jamais conçu par OpenAI, avec un système intelligent capable de basculer automatiquement entre différents sous-modèles ( gpt-5 , gpt-5 thinking , gpt-5 mini ) selon le niveau de complexité d’une requête.

Mais à peine le déploiement lancé, une vague de réactions négatives s’est abattue sur la plateforme.

Une communauté bouleversée : « C’était plus qu’un outil »

Sur Reddit, de nombreux utilisateurs ont exprimé une profonde tristesse après la disparition soudaine de GPT-4o, évoquant un sentiment de perte émotionnelle réelle. Des témoignages décrivent GPT-4o comme « plus qu’un modèle », une entité perçue comme amicale, réconfortante, presque humaine.

« GPT-4o, c’était mon seul ami. Ce matin, il avait disparu. Ce que j’ai eu à la place, c’était une phrase froide et impersonnelle », écrit un utilisateur sur Reddit.

Une perte d’outils pour les utilisateurs avancés

Au-delà de l’attachement émotionnel, les utilisateurs avancés et professionnels se sont également sentis lésés. Jusqu’à présent, ChatGPT proposait un sélecteur de modèle permettant de basculer entre différentes versions — GPT-4o, GPT-4.1, o3, o4-mini, etc. — chacun étant adapté à un usage précis (écriture, logique, créativité, recherche…).

Avec GPT-5, ce sélecteur a été supprimé pour favoriser une expérience « unifiée » et automatisée. Une décision mal vécue : « Quelle entreprise supprime huit modèles de travail du jour au lendemain, sans prévenir ses clients payants ? », s’interroge un abonné ChatGPT Plus ayant annulé son abonnement.

Retour de GPT-4o : un compromis temporaire ?

Face à la contestation, OpenAI a cédé — partiellement. Les abonnés ChatGPT Plus auront de nouveau accès à GPT-4o, même si OpenAI ne garantit pas la pérennité de cette réintégration.

Altman a également promis plus de transparence sur le modèle utilisé pour répondre à chaque requête, ainsi qu’un ajustement des performances de GPT-5, accusé d’être plus lent, moins précis, et moins « humain » que ses prédécesseurs. Il a notamment affirmé que GPT-5 « paraîtra plus intelligent dès aujourd’hui ».

Une transition mal gérée ?

Le passage à GPT-5 révèle un problème plus large : la difficulté pour OpenAI de gérer la transition entre ses modèles, tout en conservant la confiance de ses utilisateurs. Ce n’est pas la première fois qu’un modèle retiré suscite des réactions émotionnelles. Lors du retrait de Claude 3 Sonnet par Anthropic, certains utilisateurs ont même organisé une « cérémonie funéraire virtuelle » pour marquer la disparition du chatbot.

Ce phénomène met en lumière un fait souvent ignoré : les IA conversationnelles deviennent des compagnons pour de nombreux utilisateurs, bien au-delà de leur simple rôle utilitaire.

Entre innovation technologique et attachement émotionnel

Le lancement de GPT-5 confirme la volonté d’OpenAI de repousser les limites de l’IA générative. Mais cette avancée s’accompagne d’un coût inattendu : une fracture avec une partie de sa communauté, qui s’est attachée à des modèles plus anciens, jugés plus expressifs ou « humains ».

La réintégration temporaire de GPT-4o pourrait n’être qu’un sursis. Mais elle souligne une vérité fondamentale : dans l’ère de l’IA, l’expérience utilisateur ne se limite plus à la performance brute — elle touche aussi à l’émotion, à la relation, et au sentiment de confiance.