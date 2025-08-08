Accueil » Character.AI se dote d’un fil d’actualité social : une nouvelle ère pour l’IA générative ?

L’intelligence artificielle conversationnelle devient de plus en plus… sociale. L’application mobile Character.AI, bien connue pour ses chatbots personnalisables et immersifs, franchit un nouveau cap en introduisant un fil d’actualité social.

Cette fonctionnalité, officiellement annoncée ce lundi par l’entreprise, transforme l’expérience utilisateur en permettant le partage de vidéos, d’images, mais aussi d’interactions avec les avatars IA créés.

Une nouvelle dimension sociale pour les avatars IA

Avec cette mise à jour, les utilisateurs de Character.AI peuvent désormais publier sur leur fil des contenus variés : captures de conversations, avatars générés, ou encore vidéos créées à l’aide d’AvatarFX, le modèle de génération vidéo de la plateforme. Basé sur des invites textuelles ou des images, ce moteur permet de donner vie à des personnages, des récits ou même des scènes entières en quelques secondes.

Karandeep Singh, CEO de Character.AI, souligne l’objectif derrière cette nouveauté : « Avec notre nouveau Feed, la frontière entre créateur et consommateur disparaît. Vous pouvez simplement faire défiler les contenus créés par d’autres… ou bien prendre la relève, prolonger l’histoire, ou en imaginer une nouvelle ».

Ce virage communautaire positionne Character.AI dans une dynamique plus proche des plateformes sociales classiques. L’interaction ne se limite plus à une session privée entre l’utilisateur et l’IA, mais devient partageable, visible, et collaborative.

Une tendance qui s’installe dans le paysage des IA

Cette nouvelle fonctionnalité ne sort pas de nulle part. Le fil social était déjà disponible sur la version web du site depuis juin, et s’inscrit dans une tendance plus large qui gagne les acteurs du secteur. Meta AI, par exemple, propose déjà un fil semblable, où l’on peut consulter les créations des autres utilisateurs.

Ces initiatives traduisent une volonté claire : faire de l’IA un outil non plus simplement personnel, mais communautaire, propice à la créativité collective et à la viralité.

Une IA plus interactive, mais aussi plus exposée ?

L’essor de ces feeds pose aussi des questions importantes : comment seront modérés les contenus ? Quelle place pour la vie privée dans des conversations partagées publiquement ? Autant de défis que Character.AI et ses concurrents devront relever pour garantir un environnement sain et respectueux.

Mais pour l’instant, cette ouverture semble séduire une partie croissante de la communauté, friande de créations narratives, d’univers immersifs et de chatbots à la personnalité bien trempée.

Quand l’intelligence artificielle devient réseau social

Avec son nouveau fil d’actualité social, Character.AI redéfinit le rapport entre utilisateur et IA. Ce qui était autrefois une expérience solitaire devient une aventure collective, où chacun peut non seulement discuter avec une IA, mais aussi partager, inspirer et co-créer avec une communauté mondiale.

Reste à savoir si d’autres géants de l’IA comme OpenAI ou Anthropic suivront cette voie. Une chose est sûre : l’avenir des agents conversationnels pourrait bien passer par l’expérience sociale.