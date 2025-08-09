Accueil » Linux franchit les 6 % de parts de marché sur desktop : vers une adoption de masse ?

C’est une statistique qui aurait semblé impensable il y a encore quelques années. Selon une étude menée par Lansweeper, société spécialisée dans la gestion d’actifs informatiques, Linux dépasse désormais les 6 % de parts de marché sur les ordinateurs de bureau dans le monde.

Cette avancée historique pourrait bien marquer un tournant dans la domination des systèmes d’exploitation, longtemps tenue par Windows et macOS.

Linux : Une progression solide et mesurée

Les résultats proviennent d’une analyse portant sur plus de 15 millions de systèmes de bureau, réalisés à l’aide de techniques d’analyse avec et sans agent. Le rapport, relayé par ZDNET, affirme que 6,1 % des machines analysées tournent actuellement sous Linux. C’est bien plus qu’un simple frémissement : c’est une tendance qui s’accélère.

En comparaison, Linux représentait encore moins de 3 % du marché il y a quelques années, et 4 % en 2024. L’augmentation s’est faite progressivement, mais de manière continue, alimentée par des changements de comportements côté utilisateurs comme entreprises.

Pourquoi Linux séduit de plus en plus ?

Plusieurs facteurs expliquent cette percée.

D’abord, les critiques croissantes envers Windows et macOS jouent en faveur de Linux. Windows 11, en particulier, a déçu certains utilisateurs avec ses mises à jour forcées, ses intégrations d’IA jugées intrusives (notamment Copilot), et une gestion de la vie privée controversée. Apple n’est pas en reste, avec une stratégie d’enfermement dans son écosystème souvent perçue comme trop rigide.

En face, Linux propose une alternative ouverte, sécurisée, personnalisable et respectueuse de la vie privée. Pour de nombreux utilisateurs, c’est devenu une bouffée d’air frais, loin des contraintes imposées par les géants de la tech.

Le jeu vidéo : un vecteur inattendu, mais décisif

Longtemps considéré comme un point faible de Linux, le gaming devient aujourd’hui l’un de ses meilleurs atouts. Avec la montée en puissance de Steam sur Linux et surtout le succès du Steam Deck, console portable fonctionnant sous un OS basé sur Arch Linux, de plus en plus de joueurs découvrent les performances de Linux dans ce domaine.

Selon les données publiées, Linux a atteint son plus haut niveau de part de marché sur Steam en juillet 2025, renforçant son attractivité auprès du grand public.

Des entreprises de plus en plus ouvertes à Linux

Pour les professionnels et les grandes entreprises, Linux représente une solution économique, sécurisée et évolutive. Plus besoin de payer des licences Windows coûteuses ni de se soumettre aux aléas des politiques commerciales de Microsoft ou Apple. Des distributions comme Ubuntu LTS ou Fedora Workstation offrent des environnements stables, parfaitement adaptés aux besoins professionnels.

Aujourd’hui, la tendance n’est plus à l’expérimentation : Linux s’installe progressivement comme une solution crédible sur les postes de travail en entreprise.

Tout n’est pas encore parfait. La compatibilité logicielle reste l’un des obstacles majeurs. Certains logiciels professionnels ou créatifs ne sont toujours pas disponibles nativement sur Linux, ou nécessitent l’usage d’émulateurs ou de contournements comme Wine.

De même, le support matériel — bien que largement amélioré — reste inégal sur certains périphériques récents ou propriétaires.

Les experts préviennent : sans une meilleure implication des développeurs d’applications tierces, la progression de Linux pourrait se stabiliser prématurément.

Et après ? Vers un Linux à 10 % de parts de marché ?

Les signaux sont au vert pour une poursuite de cette dynamique. Si les tendances actuelles se maintiennent, Linux pourrait atteindre les 8 à 10 % de part de marché avant la fin de la décennie, notamment grâce à la défiance croissante envers les modèles propriétaires et à l’essor du cloud computing.

Les frustrations des utilisateurs Windows et macOS constituent le levier principal de cette transition silencieuse, mais persistante.

Une alternative devenue crédible

Linux n’est plus réservé aux passionnés d’informatique ou aux serveurs : il entre désormais dans la cour des grands sur le marché de bureau. Sa montée en puissance reflète un changement culturel plus profond, où l’ouverture, le contrôle utilisateur et la sobriété technologique reprennent de la valeur.

Le défi des prochaines années sera de consolider cette progression en assurant la compatibilité logicielle, l’expérience utilisateur et le soutien des constructeurs. Si ces conditions sont réunies, Linux pourrait bien devenir une force incontournable dans le paysage des systèmes d’exploitation de bureau.