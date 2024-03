Linux surpasse les 4% de part de marché : une croissance incontestable

Linux, le système d’exploitation open source et gratuit, a franchi un nouveau cap significatif en matière de popularité et d’adoption. Selon les dernières données de StatCounter, Linux détient désormais 4,03 % de part de marché des systèmes d’exploitation pour ordinateurs de bureau en février 2024, marquant une hausse par rapport aux 3,77 % enregistrés en janvier. Bien que l’on soit encore loin de l’année où le bureau Linux dominera, l’intérêt pour cet OS continue de croître.

Cette progression est d’autant plus remarquable que Linux a dépassé le seuil de 3 % pour la première fois de son histoire à mi 2023, après près de 32 ans depuis le lancement initial du noyau Linux en 1991. L’atteinte de plus de 4 % en seulement 8 mois depuis ce jalon historique souligne l’accélération de son adoption.

Plusieurs facteurs contribuent à cette montée en popularité de Linux. L’intérêt croissant pour la Steam Deck, l’accueil mitigé de Windows 11 et l’abandon progressif de Windows 10 ont joué un rôle crucial dans ce changement. Ces éléments, combinés aux qualités intrinsèques de Linux telles que sa gratuité, son caractère open source, sa sécurité, sa puissance et son efficacité, renforcent son attractivité auprès des utilisateurs.

Ce gain de parts de marché est une reconnaissance méritée pour Linux, qui se présente comme une alternative de plus en plus viable et attractive aux systèmes d’exploitation dominants.

En dépit de cette croissance, le « Year of the Linux Desktop » semble toujours lointain, un défi attribué par Linus Torvalds, le fondateur de Linux, à l’absence d’un bureau standardisé sur toutes les distributions Linux. Néanmoins, les avancées significatives dans certains marchés, comme en Inde où Linux est devenu le deuxième OS de bureau le plus utilisé, montrent la préférence marquée de certains technophiles pour Linux.