Android Auto change de design avec Material You, et tout le monde n’est pas fan

Google vient d’apporter une mise à jour esthétique à Android Auto, en intégrant enfin le design Material You à son interface. Mais si ce rafraîchissement graphique vise à harmoniser l’expérience utilisateur entre le smartphone et l’écran du véhicule, tout le monde n’est pas convaincu, en particulier du côté des amateurs de musique.

Fini les arrière-plans dynamiques basés sur les pochettes d’albums

L’un des changements les plus visibles concerne le lecteur musical d’Android Auto. Désormais, l’arrière-plan de l’interface s’adapte automatiquement aux couleurs du fond d’écran du téléphone, au lieu d’afficher un fond dynamique basé sur la pochette de l’album en cours de lecture.

Résultat : un design plus épuré, mais, selon de nombreux utilisateurs, aussi plus fade, plus terne, et surtout moins immersif.

Des comparaisons publiées sur Reddit illustrent cette transformation. L’ancienne version offrait une interface vibrante et colorée, parfaitement synchronisée avec le contenu musical. La nouvelle version, quant à elle, semble plus générique, voire déconnectée de l’ambiance musicale.

Un nouvel agencement peu optimisé sur certains écrans

Outre les changements esthétiques, la disposition des éléments a été revue. La barre de défilement a été déplacée sous l’horodatage, et la pochette d’album est désormais plus petite, ce qui crée un espace visuellement déséquilibré, surtout sur les véhicules avec écran vertical.

Un autre utilisateur de Reddit a qualifié la pochette de « ridiculement minuscule » sur son tableau de bord, soulignant à quel point l’interface semble mal optimisée, avec beaucoup d’espace perdu.

Material You: une cohérence visuelle… mais à quel prix ?

Cette mise à jour s’inscrit dans le cadre de l’adoption généralisée de Material You sur Android Auto. Ce langage de design, introduit avec Android 12, permet d’harmoniser l’apparence des interfaces en adaptant les couleurs à celles du fond d’écran du smartphone.

Sur le papier, c’est une bonne idée : interface unifiée, modernisation, cohérence esthétique. Mais dans les faits, de nombreux conducteurs regrettent la disparition des visuels musicaux dynamiques, qui faisaient du lecteur multimédia une partie vibrante et engageante de l’expérience.

Et la suite pour Android Auto ?

Google ne compte pas s’arrêter là. Selon les dernières informations, d’autres améliorations sont en préparation pour Android Auto :

Un thème clair (light mode) en développement.

Des fonctionnalités propulsées par l’IA Gemini, y compris une commande vocale plus naturelle et contextuelle.

Mais ces nouveautés suffiront-elles à compenser le mécontentement suscité par le redesign du lecteur musical ? Pour l’instant, les retours sont clairement partagés. Et comme souvent, les habitudes visuelles des utilisateurs sont difficiles à bouleverser sans heurts.

Un lifting esthétique réussi… ou une fausse note pour Android Auto ?

Google tente visiblement d’unifier visuellement son écosystème, mais, en sacrifiant l’identité visuelle forte de l’interface musicale, il se heurte à une communauté d’utilisateurs qui valorisent la personnalisation et l’esthétique sensorielle. Le minimalisme de Material You, aussi cohérent soit-il, ne séduit pas forcément les mélomanes qui préféraient l’ancien style plus expressif et animé.

Alors, évolution bienvenue ou régression graphique ? La réponse dépendra sans doute de vos priorités : ergonomie et cohérence d’un côté, immersion visuelle et identité musicale de l’autre.