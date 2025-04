OnePlus 13T : Le flagship compact qui va faire trembler le marché en avril !

OnePlus s’apprête à lancer le OnePlus 13T, un smartphone compact de haute performance, avec une annonce prévue pour fin avril en Chine. Ce modèle, également connu sous le nom de OnePlus 13 Mini, vise à offrir une expérience premium dans un format réduit, combinant design élégant et composants internes puissants.

Selon les informations disponibles, le OnePlus 13T serait doté d’un écran OLED LTPO de 6,3 pouces avec une résolution de 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant des visuels nets et fluides. Malgré sa taille compacte, il embarquerait une batterie impressionnante de 6 200 mAh, surpassant même la capacité de la batterie du OnePlus 13 standard, qui est de 6 000 mAh. Cette batterie supporterait une charge rapide de 80 W, garantissant une recharge efficace.

Sous le capot, le OnePlus 13T serait alimenté par le processeur Snapdragon 8 Elite, assurant des performances de pointe pour les applications exigeantes et les jeux. De plus, OnePlus intégrerait son moteur de jeu WindChaser, qui ajuste dynamiquement la fréquence et la tension du CPU pour optimiser les performances ludiques.

En termes de design, le smartphone présenterait un cadre métallique et un dos en verre, reflétant une esthétique haut de gamme. Les fuites suggèrent également une configuration à double caméra arrière, comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS) et un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x.

Le OnePlus 13T est également attendu avec des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un capteur d’empreintes digitales optique sous l’écran et une protection IP68 contre l’eau et la poussière. Il fonctionnerait sous ColorOS 16 basé sur Android 15 dès sa sortie de la boîte.

OnePlus 13T, une disponibilité mondiale incertaine

Bien que le lancement initial soit prévu en Chine, la disponibilité mondiale du OnePlus 13T reste incertaine à ce stade. Cependant, il est probable que le dispositif soit introduit sur d’autres marchés dans les mois suivant son lancement en Chine.

En résumé, le OnePlus 13T s’annonce comme un ajout notable au segment des smartphones compacts, offrant des spécifications haut de gamme dans un format plus maniable, idéal pour les utilisateurs recherchant à la fois performance et portabilité.