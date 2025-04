Accueil » Des photos réelles de l’iPhone 17 Air ont fuité et il semble vraiment fin

Des photos récemment divulguées offrent un aperçu du design ultra-fin du supposé iPhone 17 Air, un modèle qu’Apple pourrait introduire pour remplacer l’actuel iPhone 16 Plus. Ces images, partagées par le leaker réputé Majin Bu, révèlent un appareil d’une épaisseur d’environ 5,5 mm, ce qui en ferait l’iPhone le plus mince jamais conçu par Apple.

Design et principales caractéristiques :

Épaisseur réduite : Avec une épaisseur estimée à 5,5 mm, l’iPhone 17 Air surpasserait en finesse l’iPhone 6, qui mesurait 6,9 mm d’épaisseur.

Module photo arrière unique : L’appareil arborerait un seul capteur photo arrière logé dans une barre horizontale , rappelant le design des derniers modèles Pixel de Google.

, rappelant le design des derniers modèles Pixel de Google. Boutons latéraux : Présence des boutons Action et Contrôle de l’appareil photo introduits sur les modèles précédents, offrant un accès rapide aux fonctionnalités de l’appareil photo.

Néanmoins, la quête de la minceur pourrait entraîner certaines concessions, dont la suppression de la carte SIM physique, s’orientant vers une solution eSIM uniquement. De plus, une conception plus mince pourrait limiter la taille de la batterie, bien que des optimisations matérielles et logicielles soient envisagées pour maintenir une autonomie comparable aux modèles actuels.

Enfin, des inquiétudes émergent quant à la robustesse de l’appareil, certains évoquant le risque d’un nouveau « Bendgate » en raison de sa finesse extrême.

iPhone 17 Air : Impact des tarifs douaniers sur le prix

Les récentes mesures tarifaires imposées par l’administration Trump, notamment une taxe de 54 % sur les importations en provenance de Chine, pourraient significativement augmenter le prix des iPhones aux États-Unis. Les analystes estiment que le coût de l’iPhone 17 Air pourrait atteindre environ 1 285 $, bien au-delà du prix initialement prévu de 899 $.

Il est important de noter que ces informations proviennent de fuites et de rumeurs, et qu’Apple n’a pas encore confirmé ces détails. Les annonces officielles sont attendues lors de la présentation de la gamme iPhone 17, prévue pour l’automne 2025.