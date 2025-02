Accueil » Des rendus CAD du Galaxy Z Fold 7 révèlent des écrans plus grands et un design plus fin

Des rendus CAD du Galaxy Z Fold 7 révèlent des écrans plus grands et un design plus fin

Des rendus CAD du Galaxy Z Fold 7 révèlent des écrans plus grands et un design plus fin

Après plusieurs générations de smartphones pliables aux évolutions limitées, Samsung semble enfin prêt à passer à la vitesse supérieure. Alors que des concurrents comme Huawei, OPPO et Honor innovent avec des designs plus audacieux et des caractéristiques impressionnantes, le Galaxy Z Fold 7 pourrait marquer un tournant pour la marque.

Les dernières fuites partagées par AndroidHeadlines nous donnent un aperçu détaillé du prochain flagship pliable, qui devrait être officiellement dévoilé en juillet 2025.

L’une des principales améliorations concerne le design, avec un format plus fin et plus large pour un meilleur confort d’utilisation. L’épaisseur du smartphone, une fois plié, passe ainsi à 9 mm (9,5 mm avec le module caméra), contre 12,1 mm pour le Galaxy Z Fold 6. Lorsqu’il est déplié, son épaisseur atteint 4,5 mm, ce qui le rapproche des standards imposés par ses rivaux comme le OPPO Find N5 (4,2 mm) et le Honor Magic V3 (4,4 mm). Ses dimensions de 158,4 x 143,1 mm le rendent également plus grand et plus large que son prédécesseur. Cette réduction de l’épaisseur améliore considérablement l’ergonomie, tout en optimisant l’affichage sur l’écran externe.

Les écrans bénéficient aussi d’une mise à niveau notable. L’écran interne atteint désormais 8,2 pouces, faisant du Galaxy Z Fold 7 le plus grand pliable au format « livre » du marché. L’écran externe, quant à lui, passe à 6,5 pouces contre 6,3 pouces sur le Z Fold 6, ce qui facilite l’utilisation à une main et rend le mode plié plus pratique pour des tâches rapides.

Sous le capot, Samsung mise sur des performances accrues. Le smartphone embarquera le processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, accompagné de jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage. Un nouveau système de refroidissement plus grand est également prévu, garantissant de meilleures performances sur le long terme.

Galaxy Z Fold 7, une réelle amélioration dans la photo

Côté photographie, Samsung franchit un cap en intégrant un capteur principal de 200 mégapixels, hérité du Galaxy Z Fold Special Edition. Il sera complété par un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels, une caméra selfie externe de 10 mégapixels et une caméra sous l’écran interne de 4 mégapixels. Ces améliorations rapprochent la qualité photo du Galaxy Z Fold 7 de celle du Galaxy S25 Ultra, faisant de ce pliable une alternative sérieuse aux meilleurs photophones du marché.

En matière d’autonomie, la batterie conserve une capacité de 4 400 mAh, sans évolution significative par rapport à la génération précédente. La charge rapide reste plafonnée à 45 W, ce qui place Samsung en retrait face à des concurrents comme OPPO et son Find N5, doté d’une batterie de 5 600 mAh. Toutefois, un nouveau S Pen fait son apparition, avec une pointe plus épaisse pour une expérience d’écriture plus naturelle. La connectivité est également améliorée avec l’arrivée du Wi-Fi 7, tandis qu’une charnière affinée promet une meilleure durabilité.

Enfin, Samsung pourrait créer la surprise en introduisant un modèle à triple pli, inspiré du Huawei Mate XT. Ce concept, basé sur le « Galaxy Flex G » aperçu au CES 2022, intégrerait deux charnières permettant un affichage en trois parties. Toutefois, cette innovation pourrait être réservée à une production limitée et à quelques marchés spécifiques.

Samsung prêt à reprendre la tête des pliables ?

Avec ces nombreuses améliorations, le Galaxy Z Fold 7 semble mieux armé pour rivaliser avec ses concurrents chinois et renforcer la position de Samsung sur le marché des smartphones pliables.