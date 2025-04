Apple Vision Pro 2 : La production a commencé, une sortie imminente ?

Après une mise à jour complète de visionOS 2.4 et des rumeurs selon lesquelles visionOS 3.0 serait la mise à jour la plus importante d’Apple Vision Pro à ce jour, un nouveau rapport indique que le Vision Pro 2 pourrait sortir cette année.

En effet, de récentes informations suggèrent que Apple aurait lancé la production en série de son casque de réalité mixte de seconde génération, le Vision Pro 2, en vue d’une sortie potentielle plus tard cette année. Selon le site chinois IT Home, des composants clés tels que les panneaux, les boîtiers et les circuits imprimés sont actuellement en cours de fabrication, certains fournisseurs accélérant leurs efforts pour répondre aux commandes.

Les estimations concernant la sortie du Vision Pro 2 varient. Mark Gurman de Bloomberg indique que le lancement pourrait avoir lieu entre l’automne 2025 et le printemps 2026. Cependant, la mise en production actuelle pourrait indiquer une disponibilité plus précoce, peut-être dès la fin de 2025.

Le Vision Pro 2 devrait conserver un design analogue à son prédécesseur, tout en intégrant des améliorations internes notables :

Processeur M5 : Une mise à niveau vers la puce M5 est prévue, offrant des performances accrues par rapport à la puce M2 actuelle.

Fonctionnalités Apple Intelligence : L’intégration de nouvelles capacités d’intelligence artificielle visant à améliorer l’expérience utilisateur est anticipée.

Suivi amélioré des mains et des yeux : Des améliorations dans le suivi des mouvements et des interactions sont envisagées pour une expérience plus immersive.

IT Home estime également qu’Apple n’apportera pas de modifications fondamentales au Vision Pro, car de nombreux composants de la première génération seront probablement réutilisés pour ce nouveau modèle.

Avec le Vision Pro 2, Apple réduit la production du modèle actuel

Des rapports indiquent que Apple a réduit la production du Vision Pro de première génération, probablement en prévision du lancement du nouveau modèle. Cette décision pourrait refléter une stratégie visant à optimiser les ressources en vue de la transition vers le Vision Pro 2.

Il est important de noter que, bien que ces informations proviennent de sources réputées, Apple n’a pas encore confirmé officiellement ces détails. Les annonces officielles de la société fourniront des informations définitives sur le Vision Pro 2.