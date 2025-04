NotebookLM arrive sur mobile : Google lance enfin l’application !

Vous connaissez peut-être déjà le site NotebookLM de Google. Google s’apprête enfin à lancer une application mobile dédiée à NotebookLM, son outil d’intelligence artificielle pensé pour la recherche documentaire et la prise de notes. L’annonce a été faite récemment via le compte officiel de NotebookLM sur X : « L’application NotebookLM arrive bientôt ».

Depuis son lancement initial sous le nom de Project Tailwind en 2023, NotebookLM n’était accessible que via une interface Web. Bien qu’il soit possible d’y accéder sur mobile grâce à une version PWA (Progressive Web App), l’expérience restait limitée et peu fluide comparée à une véritable application native.

Le lancement prochain d’une app mobile vise à améliorer l’ergonomie et à permettre une utilisation plus souple, notamment pour les étudiants ou chercheurs souhaitant réviser ou consulter leurs sources en déplacement.

Qu’est-ce que NotebookLM ?

NotebookLM utilise les modèles d’IA de Google pour interagir intelligemment avec les documents que vous téléversez. Il est capable de :

Résumer des textes complexes,

Répondre à des questions spécifiques basées sur vos sources

Générer des idées à partir d’un corpus documentaire.

Contrairement à Gemini, NotebookLM est pensé comme un assistant personnalisé pour étudiants, journalistes, chercheurs, ou écrivains. Il se distingue notamment par sa capacité à traiter jusqu’à 50 sources (ou 300 pour les utilisateurs Pro), et à citer précisément les extraits utilisés pour générer ses réponses, ce qui en fait un outil fiable et transparent pour l’étude approfondie de documents.

Une nouvelle fonction pour enrichir vos recherches

Récemment, Google a ajouté une fonction « Découvrir des sources » à NotebookLM. Cette fonctionnalité permet de saisir un sujet et de laisser l’IA trouver des sources pertinentes sur le Web, puis de les résumer automatiquement. Une manière simple et rapide de se constituer une base documentaire solide sans passer par une recherche manuelle fastidieuse.

Pour le moment, Google n’a pas donné de date officielle de sortie pour l’application. Mais au vu du rythme rapide des annonces autour de ses produits IA, il y a fort à parier que l’application arrivera d’ici les prochaines semaines.

NotebookLM s’annonce comme l’un des outils d’IA les plus utiles et concrets proposés par Google à ce jour, et son arrivée sur mobile ne fera que renforcer son utilité.