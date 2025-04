OnePlus 13T : Adieu le curseur, bonjour le bouton magique !

OnePlus a déjà révélé son intention de remplacer le traditionnel curseur d’alerte par un nouveau bouton personnalisable dans ses smartphones. Aujourd’hui, Louis Jie, responsable de OnePlus en Chine, a confirmé que ce bouton ferait son apparition sur le OnePlus 13T, qui sera commercialisé en Chine dans le courant du mois d’avril.

En plus de prendre en charge la commutation silence/vibration/sonnerie, une nouvelle fonction personnalisée a été ajoutée pour faciliter à chacun le passage d’une option à l’autre dans une série d’opérations, ce qui est très pratique, a-t-il déclaré à propos du nouveau bouton. Plus de détails seront révélés ultérieurement.

En ce qui concerne le design, il a déclaré que la société avait interrogé de nombreux utilisateurs de petits écrans, et que la petite taille et la sensation d’écran droit étaient ce qu’ils aimaient le plus.

Il a déclaré que le OnePlus 13T n’adopte pas seulement un design d’écran droit pur, mais qu’il apporte également de nombreux détails au niveau de la sensation. Tous ceux qui l’ont utilisé l’apprécient beaucoup, a-t-il ajouté.

Le smartphone serait doté d’un écran OLED plat de 6,3 pouces à une résolution de 1,5K à 120 Hz avec des bords ultra-fins sur tous les côtés. Sous le capot, le OnePlus 13T serait doté du processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de 16 Go de RAM LPDDR5X et de 512 Go de stockage UFS 4.0.

OnePlus 13T : Bye bye le Alert Slider !

En outre, le OnePlus 13T aurait une énorme batterie de 6 200 mAh avec une charge rapide de 80 W, d’un double capteur photo en forme de barre avec un capteur photo principal de 50 mégapixels et un téléobjectif 2X de 50 mégapixels, laissant tomber le capteur photo ultra-large.

La suppression de l’Alert Slider au profit d’une touche personnalisable marque une évolution significative dans la conception des smartphones OnePlus, visant à offrir une expérience utilisateur plus flexible et adaptée aux besoins individuels.