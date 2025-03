Accueil » iPhone 17 Air : Premières images, design ultra-fin et détails croustillants

La rumeur enfle autour d’un modèle inédit qui pourrait bouleverser la prochaine génération de smartphones Apple : l’iPhone 17 Air, également surnommé iPhone 17 Slim. Bien qu’aucune confirmation officielle n’ait encore été faite, ce modèle, sans prédécesseur direct, fait l’objet de nombreuses fuites depuis plusieurs mois, à tel point qu’il serait étonnant qu’il n’y ait pas un fond de vérité derrière ces informations.

À chaque nouvelle génération d’iPhone, les rumeurs affluent avant même que le modèle précédent ne soit officiellement commercialisé. Mais lorsque le produit en question est totalement nouveau, comme c’est le cas pour l’iPhone 17 Air, la machine à rumeurs s’emballe encore davantage. Ce smartphone, qui viendrait remplacer le modèle « Plus » dans la gamme, suscite déjà un vif intérêt — en grande partie grâce à sa finesse supposée exceptionnelle.

iPhone 17 Air : Une nouvelle fuite montre un prototype ultra-fin

Une nouvelle image partagée par Majin Bu montre ce qui semble être une coque factice de l’iPhone 17 Air comparée à celle de l’iPhone 17 Pro. Bien que peu d’informations techniques soient révélées, la différence d’épaisseur entre les deux modèles saute aux yeux, renforçant l’hypothèse d’un smartphone extrêmement fin.

Cette fuite vient s’ajouter aux rendus précédents comparant l’iPhone 17 Air à l’iPhone 16 Pro. Cette fois, la comparaison serait faite avec l’iPhone 17 Pro, selon la source. Cela dit, il est peu probable que l’iPhone 17 Pro soit plus épais que l’iPhone 16 Pro, qui mesure déjà 8,25 mm.

À quel point l’iPhone 17 Air sera-t-il fin ?

Les rapports antérieurs évoquent une épaisseur de seulement 5,5 mm pour l’iPhone 17 Air. Comparée aux 8,25 mm de l’iPhone 16 Pro, cette différence correspond bien aux images partagées jusqu’à présent. Ce chiffre de 5,5 mm a été récurrent dans les différentes fuites, et même si l’image publiée par Majin Bu n’apporte pas de nouvelle mesure exacte, elle confirme visuellement cette extrême finesse.

Fait intéressant, Apple propose déjà un produit plus fin : l’iPad Pro M4, qui ne mesure que 5,3 mm d’épaisseur. Toutefois, si les rumeurs sont exactes, l’iPhone 17 Air serait plus fin que le futur Samsung Galaxy S25 Edge, attendu à 5,84 mm.

Un lancement prévu en septembre, si tout se confirme

Pour l’instant, rien n’est officiel concernant l’iPhone 17 Air. S’il devait voir le jour, son lancement aurait lieu en septembre 2025, en même temps que le reste de la gamme iPhone 17. Il s’agirait alors du modèle le plus fin jamais proposé par Apple sur smartphone, tout en arborant un design inédit, avec un bloc photo horizontal inspiré des Pixel de Google, et une batterie optimisée par une nouvelle technologie à haute densité énergétique.

Samsung en embuscade avec le Galaxy S25 Edge

En parallèle, Samsung prépare un concurrent direct, le Galaxy S25 Edge, également très attendu pour sa finesse extrême. Contrairement à l’iPhone 17 Air, ce modèle a déjà été teasé officiellement par Samsung. Il devrait être présenté dès mi-avril, ce qui lui permettrait d’arriver sur le marché bien avant l’alternative d’Apple.

L’iPhone 17 Air ou iPhone 17 Slim, bien qu’encore non confirmé, attire déjà toutes les attentions. Avec son design affiné, ses technologies de nouvelle génération, et une approche audacieuse, il pourrait devenir un nouvel objet de désir dans l’univers Apple. En attendant sa potentielle présentation en septembre, les fuites se multiplient… et les fans retiennent leur souffle.