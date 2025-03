iPhone 17 Pro Max : Un module photo horizontal sur toute la largeur confirmé par une photo fuitée

Les rumeurs autour de l’iPhone 17 continuent de s’intensifier, et l’un des sujets les plus discutés concerne une possible refonte du module photo. Plusieurs rendus ont circulé, proposant différentes configurations, mais une nouvelle photo fuitée sur X semble confirmer la version finale.

L’image publiée par Majin Bu prétend montrer le châssis métallique de l’iPhone 17 Pro Max, directement depuis la chaîne d’assemblage. Ce qui attire immédiatement l’attention, c’est la disposition du module caméra.

Conformément aux récentes fuites, les capteurs photo de l’iPhone 17 Pro Max sont désormais regroupés dans une barre horizontale qui occupe toute la largeur du téléphone. Sur la gauche, on retrouve les objectifs, tandis que le microphone, le flash et le capteur LiDAR sont positionnés à droite.

Ce changement rappelle le design adopté par certains concurrents, notamment Google avec sa gamme Pixel. Mais pourquoi Apple opterait-il pour un tel agencement ?

iPhone 17 Pro Max, un design plus stable… ou pas ?

L’un des principaux avantages d’une barre de caméra sur toute la largeur est de garantir une épaisseur uniforme au dos du téléphone, ce qui pourrait permettre à l’appareil de rester stable lorsqu’il est posé sur une surface plane. Actuellement, le gros bloc caméra asymétrique des iPhone provoque un effet de balancement agaçant lorsqu’on tapote l’écran sur une table.

Cependant, certains rendus suggèrent que les lentilles pourraient encore dépasser plus que les autres éléments de la barre, ce qui ne réglerait peut-être pas totalement le problème de stabilité.

Même si ce changement de design intrigue, les caméras qui dépassent restent un problème courant sur les smartphones modernes. Plus les capteurs deviennent performants, plus ils nécessitent de place, ce qui empêche d’avoir un téléphone au dos complètement plat.

Les modules photo imposants, une fatalité ?

Personnellement, j’aimerais voir un design plus épuré, sans cet énorme bloc photo. Mais tant que l’innovation photo sera une priorité pour Apple, il faudra sans doute se contenter d’un compromis entre design et performances.

Reste à voir si ces améliorations visuelles s’accompagneront de nouvelles technologies suffisamment convaincantes pour faire oublier ce module imposant !