Google Gemini : Deep Research offert à tous, les détails de cette mise à jour majeure

Google continue d’améliorer Gemini, son chatbot IA, en rendant désormais accessible à tous l’une de ses fonctionnalités les plus avancées : Deep Research.

Lancée l’année dernière sur la version Web de Gemini, cette fonctionnalité permet d’effectuer des recherches approfondies et en temps réel sur presque n’importe quel sujet. Jusqu’à présent, Deep Research était réservé aux abonnés Gemini Advanced, mais il est maintenant déployé pour tous les utilisateurs avec la dernière mise à jour de Gemini.

Qu’est-ce que « Deep Research » dans Gemini ?

Deep Research est un outil qui facilite les recherches complexes, en automatisant plusieurs étapes :

Planification : analyse du sujet et des sources pertinentes

Exploration : recherche d’informations à jour sur le web

Analyse : croisement des données et mise en perspective

Synthèse : création d’un rapport détaillé et structuré

Désormais, tous les utilisateurs de Gemini peuvent accéder à cet outil sans abonnement payant.

Comment l’utiliser ?

Accédez à Gemini sur le web ou mobile Sélectionnez « Deep Research » dans la barre de prompt ou le menu déroulant du modèle

Une amélioration grâce à Gemini 2.0 Flash Thinking

Google a également amélioré Deep Research en l’intégrant à son modèle IA Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental. Cette mise à jour permet :

Une meilleure compréhension et structuration des recherches

Des rapports multi-pages plus détaillés et perspicaces

Une transparence accrue, avec affichage en temps réel du raisonnement de Gemini pendant qu’il explore le web

Deep Research est disponible en plus de 45 langues et devient un atout majeur pour les étudiants, journalistes, chercheurs et professionnels ayant besoin d’informations fiables et bien organisées.

À noter : La version gratuite de Deep Research pourrait avoir un quota journalier limité, mais Google n’a pas encore précisé ce seuil.

Autres mises à jour de Gemini annoncées par Google

En plus de Deep Research, Google a confirmé trois autres nouveautés pour Gemini :

Intégration avec Google Photos

Nouvelle personnalisation de Gemini grâce à l’historique de recherche Google

Extension des « Gems » à tous les utilisateurs (chatbots personnalisés pour des tâches spécifiques)

Avec cette mise à jour, Google fait un pas vers la démocratisation des outils IA avancés et améliore l’accessibilité de Gemini.