Samsung Galaxy S25 Edge : La date de sortie repoussée, les raisons dévoilées

Samsung a récemment annoncé le report du lancement du Galaxy S25 Edge, initialement prévu pour le 15 avril 2025, à une date ultérieure entre mai et juin 2025. Ce retard serait dû à des changements internes au sein de la division MX de l’entreprise, et non à des problèmes de production ou de qualité.

Le Galaxy S25 Edge se distingue par son design ultra-fin, avec une épaisseur de seulement 5,84 mm, le positionnant comme l’un des smartphones les plus minces du marché. Il est équipé d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Sous le capot, on retrouve le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go ou 512 Go de stockage interne.

En termes de photographie, le Galaxy S25 Edge est doté d’un capteur photo principal de 200 mégapixels, complété par un objectif ultra-grand-angle de 12 mégapixels. La caméra frontale offre une résolution de 10 mégapixels, idéale pour les selfies et les appels vidéo. Malgré sa finesse, le smartphone intègre une batterie de 3 900 mAh, compatible avec une charge rapide de 25 W.

Le design du Galaxy S25 Edge comprend un châssis en alliage de titane, offrant à la fois légèreté et robustesse. Il sera disponible en trois coloris : Titanium Jet Black, Titanium Silver et Titanium Icy Blue.

Galaxy S25 Edge : Un événement en ligne pour son annonce

Samsung prévoit d’annoncer officiellement le Galaxy S25 Edge lors d’un événement en ligne, où seront dévoilés les détails concernant les spécifications, les prix et les dates de sortie. Les opérateurs de télécommunications sud-coréens ont été informés de ce changement de calendrier, et le smartphone devrait être disponible en Corée du Sud dans la nouvelle fenêtre de lancement.

Ce report intervient dans un contexte de réorganisation interne chez Samsung, notamment au sein de la division MX, responsable des appareils mobiles. Malgré ce contretemps, l’attente autour du Galaxy S25 Edge demeure élevée, en raison de ses caractéristiques techniques impressionnantes et de son design innovant.