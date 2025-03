Galaxy S25 Edge : un pari risqué pour concurrencer l’iPhone 17 Air ?

Samsung s’apprête à élargir sa gamme Galaxy S25 avec un nouveau modèle premium, le Galaxy S25 Edge. Déjà évoqué lors du lancement des Galaxy S25 en janvier, ce smartphone ultra-fin est désormais attendu pour une présentation officielle le 16 avril.

Grâce aux nouvelles fuites de UniverseIce sur Weibo, plusieurs détails techniques se précisent. Le Galaxy S25 Edge adoptera un cadre en alliage de titane, confirmant ainsi son positionnement haut de gamme et sa construction premium.

Un design premium avec du titane et un écran 2K

L’utilisation du titane pour le cadre du Galaxy S25 Edge n’est pas une surprise, car les coloris révélés il y a quelque temps (Titanium Icyblue, Titanium Silver et Titanium Jetblack) laissaient déjà entendre l’adoption de ce matériau. Ce choix s’aligne sur la stratégie de Samsung avec le Galaxy S25 Ultra, qui lui aussi bénéficie d’un châssis en titane.

En plus de sa conception légère et robuste, l’écran du Galaxy S25 Edge sera un AMOLED 2K de 6,7 pouces, avec une résolution attendue de 3120 x 1400 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il pourrait s’agir du même panneau que celui du Galaxy S25+, avec une luminosité de 2 600 nits en pic pour une lisibilité optimale en plein soleil.

Une configuration technique musclée, mais une batterie réduite

Le Galaxy S25 Edge devrait être propulsé par la puce Snapdragon 8 Elite for Galaxy, une version optimisée du dernier processeur de Qualcomm. Cependant, cette puce étant réputée pour chauffer légèrement plus que ses prédécesseurs, Samsung pourrait intégrer une chambre à vapeur pour améliorer le refroidissement du téléphone.

Toutefois, cette finesse a un coût : la batterie du Galaxy S25 Edge serait réduite à 3 786 mAh, contre 4 000 mAh sur le Galaxy S25 standard. Un compromis qui pourrait impacter l’autonomie, même si l’optimisation logicielle et la gestion de l’énergie du Snapdragon 8 Elite devraient limiter cet impact.

Un capteur photo de 200 mégapixels et un positionnement haut de gamme

Côté photo, Samsung ne semble pas lésiner sur les performances, avec un capteur principal de 200 mégapixels et un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels. Cette configuration rappelle celle du Galaxy S25 Ultra, bien qu’on ignore encore si le modèle Edge bénéficiera des mêmes optimisations logicielles et du traitement d’image avancé.

Un prix premium qui pourrait freiner son adoption

Le Galaxy S25 Edge devrait être proposé à un tarif avoisinant les 1 400 dollars. Un prix élevé, qui pourrait freiner l’adoption du modèle, surtout face à la concurrence de l’iPhone 17 Air, attendu à un prix plus abordable d’environ 900 dollars.

Samsung semble toutefois utiliser ce modèle comme un test avant une transition plus large vers des designs plus fins pour sa gamme Galaxy S, peut-être dès 2026. Il reste à voir si ce pari séduira les consommateurs ou si la réduction de la batterie constituera un frein à l’achat.