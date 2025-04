Galaxy S26 : Exynos ou Snapdragon, Samsung prêt à jongler avec les processeurs ?

Samsung pourrait réintroduire ses processeurs Exynos dans certains modèles de la série Galaxy S26, selon des fuites récentes. Après avoir équipé le Galaxy S25 exclusivement du Snapdragon 8 Elite, la firme sud-coréenne envisagerait d’utiliser le Exynos 2600 pour le Galaxy S26 dans certaines régions. Ce retour aux processeurs maison viserait à réduire la dépendance envers Qualcomm et à optimiser les coûts de production.

@Jukanlosreve a indiqué que le Exynos 2600 serait « définitivement de retour » et utilisé dans le Galaxy S26. Cependant, il précise que le volume de production serait limité, rappelant la situation de le Exynos 990 utilisé dans les Galaxy S20 et Note 20 en 2020. Cela semble un peu étrange. Le Exynos 990 était la puce utilisée dans le monde entier pour les séries Galaxy S20 et Galaxy Note 20, à l’exception des États-Unis, du Canada et de la Chine. Il ne s’agit pas vraiment d’une situation où le volume de puces est limité.

Quoiqu’il en soit, cette limitation pourrait entraîner une répartition régionale des processeurs, avec le Snapdragon 8 Elite 2 réservé à certains marchés comme les États-Unis, le Canada et la Chine, tandis que le Exynos 2600 équiperait les modèles destinés à l’Europe et d’autres régions.

Un autre scénario que nous avons le plus vu dans les fuites est différent : le modèle Ultra devrait être équipé de la puce Qualcomm dans le monde entier, tandis que les autres modèles pourraient être équipés d’une puce Exynos dans la plupart des pays. Bien entendu, il est encore trop tôt pour savoir quelle stratégie Exynos Samsung adoptera l’année prochaine.

Exynos 2600 : Un processus de fabrication en 2 nm

Le Exynos 2600 serait fabriqué selon le procédé 2 nm de Samsung, offrant potentiellement une efficacité énergétique supérieure de 15 à 25 % par rapport à la technologie 3 nm actuelle. Néanmoins, des incertitudes subsistent quant à la performance de ce nouveau processeur, notamment en comparaison avec le Snapdragon 8 Elite 2, qui devrait également équiper certains modèles du Galaxy S26.

Historiquement, les processeurs Exynos ont été critiqués pour leurs performances inférieures à celles des Snapdragon. Cependant, l’écart s’est réduit ces dernières années, et Samsung semble déterminé à améliorer la compétitivité de ses propres puces. Il est également envisagé que le Galaxy S26 Ultra soit exclusivement équipé du Snapdragon 8 Elite 2 à l’échelle mondiale, tandis que les modèles standard et Plus pourraient varier selon les régions.

En attendant des informations officielles, ces rumeurs indiquent une stratégie flexible de Samsung visant à équilibrer performance, coût et indépendance technologique pour sa prochaine gamme phare.

D’autres rumeurs sur la série Galaxy S26

En attendant, les rumeurs concernant les téléphones Galaxy S26 sont déjà en train de surgir des recoins les plus secrets d’Internet. Nous avons entendu dire que le Galaxy S26 Ultra pourrait rétablir l’ouverture variable, une fonction sophistiquée de l’appareil photo qui permet aux amateurs de photographie d’avoir un contrôle plus créatif sur leurs photos.

Par ailleurs, le Galaxy S26 Ultra pourrait enfin être équipé d’une batterie plus grande — les rumeurs parlent de 5 500 mAh — ce qui serait une excellente chose sur un marché qui évolue lentement (ou pas si lentement) vers des téléphones dotés d’énormes cellules de batterie grâce à la technologie silicium-carbone. D’autres rapports suggèrent des batteries encore plus grandes pour la série Galaxy S26, mais nous devrons attendre pour le savoir.

La série Galaxy S26 devrait être officiellement annoncée au début de l’année prochaine (janvier ou février), ce qui n’est évidemment pas pour tout de suite. Toutes les choses sont sujettes à changement à autant de mois de la révélation, alors prenez tout avec des pincettes.