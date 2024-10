Galaxy S26 : plus que deux modèles au programme ?

Alors que la sortie des trois modèles du Galaxy S25 est prévue pour janvier 2025, des rumeurs persistantes laissent entendre que l’édition standard pourrait être la dernière du genre. Samsung envisagerait de supprimer le modèle le moins cher et le plus compact de la gamme Galaxy S dès 2026.

Cette information provient de Ice Universe, généralement fiable, et relayée par SamMobile. Selon lui, les modèles Plus et Ultra représentent la majorité des ventes de la gamme Galaxy S, tandis que le modèle standard peine à trouver sa place face à la concurrence des fabricants chinois comme OPPO et Xiaomi, qui excellent dans la conception de petits smartphones puissants.

Contrairement à Apple, qui peut compter sur iOS pour différencier ses iPhone, Samsung n’a pas cet avantage. Le Galaxy S standard, jugé « plus assez compétitif », pourrait donc disparaître dès 2026, laissant la place aux seuls Galaxy S26 Plus et S26 Ultra.

Un changement de stratégie déjà amorcé avec les tablettes Galaxy Tab S10 ?

Le récent lancement des tablettes Galaxy Tab S10 Plus et Ultra, sans modèle standard, semble confirmer cette tendance. Samsung avait pourtant introduit le format « standard, Plus et Ultra » avec la série Galaxy S20 en 2020.

Presque 5 ans plus tard, Samsung pourrait donc modifier à nouveau sa stratégie, en fonction des performances du Galaxy S25. Il est important de noter que la version Fan Edition (FE), comme le récent Galaxy S24 FE, propose des spécifications similaires aux modèles standard à un prix plus abordable, ce qui pourrait également influencer la décision de Samsung.

Galaxy S standard, un avenir incertain

L’avenir du Galaxy S standard est donc incertain. La concurrence accrue sur le marché des petits smartphones et le succès des modèles Plus et Ultra pourraient pousser Samsung à abandonner ce format pour se concentrer sur des appareils plus grands et plus haut de gamme.