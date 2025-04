Microsoft présente son expérience de connexion : vive les passkeys !

Microsoft est bien décidée à en finir avec les mots de passe, et veut faire des passkeys (ou « clés d’accès ») le nouveau standard d’authentification pour ses plus d’un milliard d’utilisateurs à travers le monde.

D’ici la fin du mois d’avril, Microsoft commencera à déployer un nouveau processus de connexion et de création de compte sur ses applications web et mobiles, conçu avec ses directives de conception Fluent 2. Cette refonte marque une étape importante dans la transition vers une expérience plus fluide, sécurisée… et sans mot de passe.

Les passkeys, c’est quoi exactement ?

Les passkeys sont une méthode d’authentification moderne qui remplace les mots de passe traditionnels par des moyens biométriques ou locaux : empreinte digitale, reconnaissance faciale ou code de déverrouillage. Basée sur un système de clés cryptographiques, cette technologie repose sur deux éléments : une clé publique stockée sur les serveurs du service (Microsoft, ici) et une clé privée conservée uniquement sur votre appareil. Pour vous connecter, les deux clés doivent interagir — sans que vous ayez à saisir quoi que ce soit.

Apple, Google et Samsung utilisent déjà largement les passkeys sur leurs appareils, et Microsoft se joint maintenant au mouvement pour unifier l’expérience.

Une refonte totale de l’expérience de connexion

Avec cette mise à jour, Microsoft introduit une toute nouvelle interface de connexion :

Design épuré et centré pour limiter les distractions,

Processus de connexion plus intuitif, avec moins d’étapes affichées à l’écran,

Thèmes clairs et sombres disponibles selon vos préférences système,

Compatibilité mobile renforcée grâce à une conception responsive adaptée à tous les écrans.

La création d’un compte Microsoft devient aussi plus simple : une simple adresse e-mail suffit, confirmée par un code temporaire. Ensuite, votre appareil peut générer une passkey qui sécurisera vos futures connexions sans avoir besoin d’un mot de passe.

Une sécurité renforcée et une récupération de compte facilitée

L’un des points faibles des mots de passe réside dans leur oubli fréquent ou leur réutilisation. Microsoft veut éviter ces écueils avec un processus de récupération de compte plus clair et un système d’identification basé uniquement sur l’adresse email et la passkey liée à l’appareil.

C’est aussi un pas stratégique pour Microsoft, qui cherche à diminuer sa dépendance aux mots de passe, souvent vulnérables aux attaques par hameçonnage ou aux fuites de données. Les passkeys offrent une solution beaucoup plus robuste, puisque la clé privée ne quitte jamais votre appareil.

Une adoption qui commence par les gamers, avant une généralisation

Microsoft prévoit d’implémenter cette nouvelle expérience d’abord sur ses applications liées au gaming (comme Xbox), avant de l’étendre à l’ensemble de ses services, notamment Microsoft 365, OneDrive et Windows. Les retours utilisateurs ont également été pris en compte pour affiner cette transition, et les premières impressions indiquent une amélioration notable de la fluidité d’utilisation.

Cette transition marque un tournant majeur dans la manière dont les utilisateurs interagiront avec l’univers Microsoft. Plus rapide, plus sûr, et surtout, sans mot de passe.