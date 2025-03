Light Phone 3 : Le sevrage numérique, version premium ?

Le Light Phone 3 vient d’être officialisé, poursuivant la vision minimaliste de la marque tout en apportant des améliorations notables par rapport au Light Phone 2. Si son prix élevé — 599 dollars en précommande, puis 799 dollars en tarif standard — risque d’en rebuter plus d’un, l’appareil marque tout de même un tournant stratégique dans la conception d’un téléphone « anti-smartphone ».

Le Light Phone 3 abandonne l’écran e-Ink de son prédécesseur au profit d’un écran AMOLED de 3,92 pouces avec finition en verre mat. Un choix qui améliore la fluidité et la réactivité tout en conservant une interface en noir et blanc fidèle à la philosophie minimaliste de l’appareil. L’écran reste donc volontairement simple, sans couleur ni animations superflues.

Sous le capot, le Light Phone 3 embarque un Snapdragon 4 Gen 2, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Des spécifications dignes de certains smartphones Android à moins de 300 dollars, mais ici dédiées à une interface sans applications tierces.

L’appareil intègre désormais un capteur photo arrière de 50 mégapixels (images de 12 mégapixels par défaut) ainsi qu’une caméra frontale de 8 mégapixels pour les appels vidéo. Le tout est contenu dans un châssis en aluminium, plastique recyclé et verre, avec capteur d’empreintes, molette de réglage de la luminosité et bouton déclencheur à deux niveaux.

Light Phone 3: Une batterie trop modeste ?

Avec sa batterie de 1 800 mAh, le Light Phone 3 risque de faire tiquer certains utilisateurs, surtout au vu de son prix. Toutefois, l’absence d’applications énergivores pourrait compenser cette capacité modeste en usage réel. L’autonomie reste à confirmer lors des premiers tests.

Comme ses prédécesseurs, le Light Phone 3 n’inclut aucune boutique d’applications. À la place, il propose des outils intégrés : appels, SMS, GPS, réveil, notes, lecteur musical, podcasts, calculatrice et partage de connexion. Il embarque aussi une puce NFC, mais les paiements sans contact ne sont pas encore activés.

Un téléphone pour se déconnecter

Le Light Phone 3 peut être utilisé comme téléphone principal pour ceux qui cherchent à se désintoxiquer du numérique, ou comme appareil secondaire durant les vacances ou les week-ends. Il est compatible avec les réseaux 5G et vendu débloqué, mais Light propose aussi son propre forfait à partir de 30 dollars/mois pour 1 Go de données.

À noter : le téléphone ne prend pas en charge les vidéos, les réseaux sociaux ni le streaming. Il est conçu pour faire moins, mais mieux.

Une philosophie, un prix

Avec un tarif de lancement à 599 dollars (puis 799 dollars), le Light Phone 3 se positionne dans un segment de niche. Il cible les utilisateurs prêts à payer cher pour réduire leur dépendance numérique. Toutefois, certains pourraient considérer que des alternatives plus abordables — comme les téléphones basiques de Nokia/HMD — remplissent ce rôle à moindre coût.

Le Light Phone 3 est officiellement sorti le 27 mars 2025. Les premières précommandes sont déjà expédiées.