Vivo X200 Ultra : un design premium et un capteur photo de 200 mégapixels, les nouvelles fuites

Vivo prépare un grand événement de lancement en Chine où plusieurs nouveaux produits seront dévoilés, notamment le Vivo X200 Ultra, le Vivo X200S, la Vivo Pad 4 Pro et la Vivo Watch 5. Parmi ces nouveautés, le Vivo X200 Ultra est particulièrement attendu, car il devra affronter des modèles haut de gamme comme le Xiaomi 15 Ultra, le Samsung Galaxy S25 Ultra et le OPPO Find X8 Ultra.

Alors que de nombreuses fuites ont déjà révélé des détails sur ses caractéristiques techniques, une nouvelle information issue du célèbre Digital Chat Station (DCS) se concentre sur le design du téléphone.

Selon la source, les premiers prototypes du Vivo X200 Ultra, équipés du Snapdragon 8 Elite, ont été aperçus en trois coloris : rouge, noir et blanc. Contrairement à certains modèles précédents de Vivo, ce flagship abandonnerait le cuir végan au profit d’un dos en verre AG (ou en fibre de verre).

La variante blanche se démarque avec un design bicolore, où la partie supérieure est lisse tandis que la partie inférieure présente des rayures formant un « V » distinctif. Il reste cependant incertain si ces trois couleurs seront conservées pour la version finale.

L’écran du Vivo X200 Ultra proposera un affichage 2K micro-quad-curvé, avec des bords ultra-fins. Selon la source, cette légère courbure devrait améliorer le confort en main et réduire la perception de l’épaisseur du téléphone.

Un module photo imposant avec un zoom périscope de 200 mégapixels

L’un des arguments de poids du Vivo X200 Ultra est son nouveau téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, une avancée rendue possible grâce à une technologie de prisme avancée. Malgré ces innovations, la taille imposante des capteurs photo fera du X200 Ultra un smartphone relativement épais et lourd, un compromis courant pour les smartphones axés sur la photographie.

Le Vivo X200 Ultra ne sera pas le seul smartphone Vivo en préparation. Le Vivo X200S, une version plus accessible, devrait être équipé du MediaTek Dimensity 9400+, qui sera présenté lors du MediaTek Dimensity Developer Conference (MDDC) du 11 avril 2025.

Pour rappel, la série Vivo X200 a été la première à intégrer le Dimensity 9400 en octobre 2024 en Chine. Mais il est encore incertain si Vivo conservera cette exclusivité avec la version améliorée D9400+, ou si OPPO prendra les devants en lançant son Find X8S avant le X200 Ultra.

Un flagship taillé pour la photographie mobile

Avec son capteur périscope de 200 mégapixels, son écran 2K incurvé, et son design premium, le Vivo X200 Ultra s’annonce comme un sérieux concurrent aux Xiaomi 15 Ultra, Galaxy S25 Ultra et OPPO Find X8 Ultra. Il reste à voir si son prix et ses performances lui permettront de séduire un large public. La date de lancement officielle devrait être annoncée très prochainement.