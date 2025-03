OnePlus 13T : un modèle compact mais avec les performances d’un flagship se profile

Alors que OPPO s’apprête à dévoiler sa nouvelle gamme de produits le 10 avril, dont le très attendu Find X8 Ultra, la tablette OPPO Pad 4 Pro, la Watch X2 Mini ou encore les écouteurs Enco Free 4, OnePlus n’est pas en reste. En effet, le constructeur chinois prépare lui aussi un lancement d’envergure avec le très attendu OnePlus 13T, un smartphone compact haut de gamme qui commence déjà à faire parler de lui sur les réseaux sociaux chinois, notamment sur Weibo.

Confirmé par le président de OnePlus, Louis Jie, le OnePlus 13T se présente comme une réponse directe aux nombreuses demandes d’utilisateurs à la recherche d’un smartphone puissant mais plus petit en main.

Ce dernier a d’ailleurs sollicité la communauté pour recueillir des avis sur les scénarios d’usage d’un smartphone compact, laissant entendre que l’annonce officielle est imminente.

Côté design, les premières images partagées sur Weibo révèlent un module photo carré avec deux capteurs disposés verticalement. On y aperçoit également un flash LED et un capteur inconnu, probablement lié à la mise au point ou à la détection de profondeur. Ce design devrait être très proche de celui du futur OPPO Find X8s, autre compact premium attendu en avril.

OnePlus 13T : Des caractéristiques haut de gamme

Sous son format réduit, le OnePlus 13T devrait embarquer des composants dignes des meilleurs flagships du marché. Il serait équipé d’un écran OLED plat de 6,31 pouces avec une définition 1.5K, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un capteur d’empreintes intégré à l’écran de type « short-focus ».

La performance sera assurée par le tout nouveau Snapdragon 8 Elite, la puce la plus avancée de Qualcomm. Pour accompagner cette puissance, OnePlus intégrera une généreuse batterie de 6 200 mAh, avec un support de charge rapide filaire à 80W. Cette capacité étonne, surtout pour un smartphone aussi compact, et surpasse même celle de certains modèles plus grands.

Un module photo ambitieux

Le volet photographique ne sera pas en reste avec un double capteur arrière composé de deux caméras de 50 mégapixels : un objectif principal avec stabilisation optique (OIS) et un téléobjectif offrant un zoom optique 2x. À l’avant, on retrouverait un capteur de 32 mégapixels pour les selfies.

Pour le moment, le OnePlus 13T est uniquement confirmé pour le marché chinois, avec un lancement prévu fin avril. Toutefois, plusieurs sources évoquent une commercialisation mondiale sous un autre nom, possiblement le OnePlus 13 Mini. Aucune confirmation officielle n’a encore été donnée.