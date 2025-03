Accueil » Les teasers officiels révèlent que les OPPO Pad 4 Pro et Watch X2 Mini sont destinés aux femmes

OPPO vient officiellement de teaser deux nouveaux produits très attendus : la OPPO Watch X2 Mini et la OPPO Pad 4 Pro. Si la tablette s’annonce comme un véritable monstre de puissance grâce à l’intégration du Snapdragon 8 Elite, la smartwatch attire également l’attention, car elle pourrait bien être une version compacte de la OnePlus Watch 3.

OPPO Watch X2 Mini : Une smartwatch compacte inspirée de la OnePlus Watch 3 ?

OPPO a récemment teasé la première image officielle de la OPPO Watch X2 Mini, laissant entrevoir un design doré élégant, une couronne numérique redessinée et des bords chanfreinés. Ce modèle se veut une version plus compacte de la OPPO Watch X2, et il se pourrait bien qu’il s’agisse d’un aperçu de la future OnePlus Watch 3 en format réduit.

L’information n’est pas anodine puisque OPPO et OnePlus partagent la même maison-mère, et la OPPO Watch X2 actuelle n’est autre qu’une version rebadgée de la OnePlus Watch 3. Il est donc très probable que la OPPO Watch X2 Mini et la future OnePlus Watch 3 Mini partagent des caractéristiques identiques.

D’après des fuites relayées, la OPPO Watch X2 Mini arborerait un boîtier de 42 mm, en complément du modèle 46 mm de la Watch X2. Cette taille réduite s’accompagnera probablement d’un écran plus petit et d’une autonomie légèrement moindre.

Malgré sa taille plus compacte, OPPO devrait conserver son système de double processeur, qui a fait de la OnePlus Watch 3 la meilleure montre Android en termes d’autonomie en 2025. Le plus petit écran jouera également un rôle dans la réduction de la consommation énergétique, assurant ainsi une autonomie toujours compétitive.

OnePlus a également confirmé travailler sur un support LTE en dehors de la Chine pour la OnePlus Watch 3. Il reste à voir si la Watch X2 Mini bénéficiera elle aussi d’une compatibilité 4G, ou si cette fonctionnalité restera exclusive aux modèles plus grands.

OPPO Pad 4 Pro : Une tablette révolutionnaire avec le Snapdragon 8 Elite

Outre la smartwatch, OPPO prépare également la première tablette au monde équipée du Snapdragon 8 Elite, le dernier processeur haut de gamme de Qualcomm.

Selon les dernières fuites, la OPPO Pad 4 Pro disposerait d’un écran LCD de 13,2 pouces avec une résolution 3.4K, assurant une qualité d’affichage optimale pour le streaming, la productivité et le gaming. OPPO équipe sa tablette d’une batterie massive de 12 000 mAh, accompagnée d’une charge rapide de 80W, garantissant une autonomie prolongée et une recharge ultra-rapide.

Le tarif devrait avoisiner les 3 000 Yuans (~ 380 euros), ce qui en ferait une alternative sérieuse aux tablettes haut de gamme actuelles, tout en proposant un excellent rapport qualité-prix.

Un lancement en avril avec d’autres nouveautés

OPPO ne compte pas s’arrêter là. Lors du même événement de lancement prévu en avril en Chine, la marque dévoilera d’autres appareils très attendus, notamment : OPPO Find X8 Ultra, OPPO Find X8S et X8S+, accessoires OPPO Mag 2.0 et des écouteurs Enco Free 4.

Avec ces nouvelles annonces, OPPO se positionne comme un acteur clé du marché des tablettes et montres connectées, en proposant des technologies de pointe adaptées aux besoins des utilisateurs modernes.