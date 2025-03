OPPO : Find X8 Ultra, X8S, tablette, montre connectée, tout sur le lancement du 10 avril

OPPO a officiellement confirmé la tenue d’un événement de lancement en Chine le 10 avril 2025, au cours duquel la marque dévoilera une gamme complète de nouveaux appareils.

La star de cette présentation sera sans aucun doute le Find X8 Ultra, son flagship le plus puissant de l’année, mais il ne viendra pas seul. OPPO profitera de l’occasion pour introduire les Find X8S et X8S+, une nouvelle tablette haut de gamme, une smartwatch compacte et des écouteurs sans fil.

OPPO Find X8 Ultra : un flagship qui veut s’imposer

Le Find X8 Ultra s’annonce comme le smartphone le plus ambitieux de OPPO en 2025. Il se distinguera par son écran OLED 2K plat, une rareté sur un modèle Ultra, et sera propulsé par la puce Snapdragon 8 Elite. La marque met également l’accent sur l’autonomie, avec une batterie massive de 6 000 mAh et un support pour une charge filaire et sans fil ultra-rapide.

En matière de photographie, OPPO semble vouloir rivaliser avec les meilleurs du marché, grâce à un partenariat avec Hasselblad et un système photo avancé comprenant :

Un capteur principal Sony LYT-900 de 50 mégapixels (1 pouce)

Un capteur ultra-grand-angle de 50 mégapixels

Deux téléobjectifs périscopiques (zoom optique 3x et 6x)

Un capteur multispectral dédié à l’amélioration de la fidélité des couleurs

Avec une épaisseur inférieure à 9 mm, ce smartphone vise un équilibre parfait entre puissance et finesse, tout en intégrant des certifications IP68/IP69 pour une résistance accrue à l’eau et à la poussière.

OPPO Find X8S et Find X8S+ : des alternatives puissantes et plus compactes

Pour les utilisateurs à la recherche d’un format plus compact, OPPO lancera également le Find X8S, un flagship au design ultra-fin avec un écran de 6,3 pouces et des bordures parmi les plus fines du marché. Ce modèle embarquera le nouveau processeur MediaTek Dimensity 9400+, promettant une excellente gestion énergétique et des performances accrues.

Son grand frère, le Find X8S+, proposera une expérience premium analogue avec un écran légèrement plus grand de 6,59 pouces, tout en bénéficiant de quatre améliorations clés par rapport au Find X8 standard :

Un processeur plus puissant Un design repensé Un système d’exploitation optimisé Une autonomie améliorée

Ces modèles seront déclinés dans plusieurs configurations de mémoire, allant de 12 Go + 256 Go jusqu’à 16 Go + 1 To.

D’autres produits attendus : OPPO Pad 4 Pro, Watch X2 Mini et Enco Free 4

Outre les smartphones, OPPO étoffera son écosystème avec plusieurs nouvelles références :

OPPO Pad 4 Pro : première tablette équipée de la Snapdragon 8 Elite, elle promet une puissance inégalée pour le multitâche et le gaming. Son écran LCD 13,4 pouces en 3.4K offrira un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz.

OPPO Watch X2 Mini : une version compacte de 42 mm de la Watch X2 actuelle, conçue pour les amateurs de montres connectées élégantes et discrètes.

OPPO Enco Free 4 : OPPO n’a pas encore dévoilé tous les détails sur ces nouveaux écouteurs TWS avec réduction active du bruit, mais ils devraient offrir des performances audio premium.

Avec cette annonce, OPPO montre clairement son ambition de dominer le marché des smartphones et de l’écosystème connecté. Le Find X8 Ultra devrait rivaliser avec les plus grands flagships Android, tandis que les Find X8S et X8S+ offriront des alternatives premium plus accessibles.

L’événement du 10 avril s’annonce donc comme un moment clé pour OPPO, avec des innovations en photographie, en performance et en autonomie qui pourraient séduire un large public. Reste à voir si ces nouveaux modèles parviendront à convaincre face à une concurrence toujours plus féroce.