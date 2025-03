OnePlus 13T : Retour de la gamme T, smartphone compact avec batterie 6200 mAh

Après trois ans d’absence, OnePlus s’apprête à relancer sa gamme T avec le OnePlus 13T, prévu pour fin avril 2024. Ce modèle compact viendra compléter la série OnePlus 13, en adoptant un format plus petit tout en conservant des performances haut de gamme. Selon Digital Chat Station, ce smartphone sera l’un des plus compacts du marché tout en offrant une autonomie impressionnante et un design premium.

Le OnePlus 13T serait équipé d’un écran plat de 6,3 pouces avec une résolution 1.5K, entouré de bordures ultra-fines sur tous les côtés. Il s’agirait d’une dalle OLED 120 Hz, garantissant une excellente fluidité et une expérience visuelle immersive. Ce format, inspiré du Vivo X200 Pro Mini, marque le retour des smartphones premium compacts, un segment qui séduit de plus en plus de consommateurs en quête de performances sans compromis sur la maniabilité.

L’appareil embarquerait également le Snapdragon 8 Elite, la même puce qui équipe le OnePlus 13, assurant ainsi des performances dignes d’un flagship. OnePlus mettrait particulièrement l’accent sur l’autonomie, en intégrant une batterie massive de 6 200 mAh, soit la plus grande capacité jamais vue dans un smartphone compact.

La charge rapide 80W permettra de recharger le téléphone en un temps record, bien que la recharge sans fil ne soit pas prévue sur ce modèle.

OnePlus 13T : Un design repensé et un module photo plus simple

D’après les fuites récentes, le OnePlus 13T abandonnera l’ultra-grand-angle pour se concentrer sur un double module caméra plus épuré. Le capteur principal serait un 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), accompagné d’un téléobjectif 50 mégapixels offrant un zoom optique 2x. Ce choix permettrait à OnePlus de libérer de l’espace interne pour accueillir une batterie plus grande, tout en maintenant une qualité photo élevée.

Le design du téléphone adopterait une décoration en forme de barre pour le module photo, apportant une touche minimaliste et moderne. Autre changement notable, OnePlus remplacerait son iconique alert slider par un bouton personnalisable, une nouveauté récemment annoncée par la marque et qui devrait offrir plus de flexibilité aux utilisateurs.

Un retour en force de la série T et d’autres modèles à venir

Le OnePlus 13T marque le grand retour de la gamme T, absente depuis 3 ans. Récemment, un appareil portant le numéro de modèle PKX110 a été repéré dans la base de certification 3C, confirmant la charge rapide 80W.

Par ailleurs, OnePlus prévoit de lancer les Ace 5S et Ace 5V en mai, deux smartphones dotés d’un grand écran plat. Plus tard dans l’année, le OnePlus 14 est attendu en octobre, suivi des Ace 6 et Ace 6 Pro en novembre.

Avec l’arrivée du OnePlus 13T, la marque entend proposer un smartphone compact, performant et doté d’une autonomie impressionnante, tout en restant plus accessible que le OnePlus 13. D’ici quelques semaines, de nouvelles informations devraient confirmer les derniers détails de ce modèle très attendu.