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Google Remy : l’agent IA de Gemini capable d’agir à votre place

Google Remy : l’agent IA de Gemini capable d’agir à votre place

Google n’a pas encore lancé son agent IA grand public, mais la bataille se prépare déjà en coulisses. Selon Business Insider, l’entreprise teste en interne un projet baptisé Remy, pensé pour transformer Gemini en assistant personnel capable d’agir à votre place.

Un agent personnel testé dans Gemini

Remy serait actuellement en phase de « dogfooding », c’est-à-dire testé par des employés dans une version interne de l’application Gemini.

L’outil est décrit comme un agent disponible 24h/24 pour le travail, les études et la vie quotidienne, capable de surveiller des sujets importants, gérer des tâches complexes et apprendre les préférences de l’utilisateur au fil du temps.

Google répond à la vague OpenClaw

Le contexte est stratégique. OpenClaw, projet open source devenu viral, a popularisé l’idée d’un agent capable d’agir sur un ordinateur : répondre à des messages, chercher des informations, gérer des fichiers ou automatiser des tâches.

Google semble vouloir reprendre cette logique, mais dans une version plus polie, plus intégrée et surtout adossée à son écosystème.

La nouvelle frontière de Gemini

Google Remy pourrait devenir le chaînon manquant entre Gemini, Gmail, Docs, Calendar, Drive et Android. C’est là que Google possède un avantage considérable : ses services structurent déjà une partie de la vie numérique de milliards d’utilisateurs.

Mais, cette puissance soulève aussi la question centrale des agents IA : jusqu’où peut-on laisser un assistant agir à notre place, consulter nos données et prendre des initiatives ?

Un possible rendez-vous à Google I/O

Aucune date de lancement public n’est confirmée. Mais avec la Google I/O prévu les 19 et 20 mai 2026, les agents IA devraient occuper une place importante dans la prochaine séquence de communication de Google.

Google Remy n’est peut-être encore qu’un nom de code. Mais, il incarne déjà le vrai basculement de l’IA grand public : moins parler, davantage faire.