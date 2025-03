iPhone 17 : Apple mise sur des écrans M14 OLED Samsung Display pour toute la gamme

Alors que le lancement de l’iPhone 16 n’a pas vraiment marqué les esprits, Apple semble bien décidé à faire de l’iPhone 17 une refonte majeure de sa gamme. Selon les dernières informations issues de la chaîne d’approvisionnement, la firme de Cupertino aurait finalisé le design de l’iPhone 17 et se concentrerait désormais sur la production.

Tous les modèles de la future série — iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max — bénéficieront des nouveaux écrans OLED M14 fournis par Samsung Display. Si LG a souvent été un fournisseur clé d’écrans pour Apple, le géant américain aurait cette fois sollicité Samsung pour un volume bien plus important de panneaux.

Les écrans M14 de Samsung se distinguent notamment par leur luminosité exceptionnelle pouvant atteindre 3 000 nits. Une première sur iPhone, même si cette luminosité maximale pourrait ne pas être totalement exploitée, comme ce fut le cas avec les iPhone 16 Pro et Pro Max.

Le ProMotion enfin sur les modèles non-Pro

Mais la nouveauté la plus marquante pourrait bien être l’arrivée de la technologie ProMotion sur toute la gamme, y compris les modèles d’entrée de gamme. En clair, tous les iPhone 17 profiteront d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une fonctionnalité jusque-là réservée aux modèles Pro.

Cette évolution marque un tournant majeur : Apple semble vouloir uniformiser l’expérience visuelle sur l’ensemble de ses smartphones. En combinant les panneaux OLED M14 à la fluidité du ProMotion, la marque pourrait offrir une qualité d’affichage inédite, même sur les modèles les plus abordables.

Autre changement important, le remplacement du modèle Plus par un tout nouveau venu : l’iPhone 17 Air. Ce modèle au positionnement plus premium viendra combler l’écart entre la version standard et les variantes Pro. Avec cette refonte, l’iPhone 17 de base se retrouve comme modèle unique, sans pendant « grand format », et pourrait ainsi bénéficier d’une attention particulière d’Apple.

Une stratégie plus cohérente ?

La volonté d’Apple de proposer une expérience visuelle homogène — écran M14, 120 Hz, design plus moderne — semble indiquer une volonté de recentrer la gamme autour de standards premium. La disparition du 60 Hz sur les modèles standard, longtemps critiquée par les utilisateurs, va dans ce sens.

Enfin, bien que BOE ait fourni des dalles à Apple par le passé, aucune information ne laisse entendre qu’il participera à la production des écrans pour l’iPhone 17.