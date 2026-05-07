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Android : Google confirme qu’il ne copiera pas le design Liquid Glass d’Apple

Android : Google confirme qu’il ne copiera pas le design Liquid Glass d’Apple

Un simple teaser a suffi à inquiéter les fans d’Android. En montrant le Bugdroid devenir translucide, Google a ravivé la crainte d’un virage esthétique façon Liquid Glass. Sameer Samat a rapidement coupé court : ce redesign inspiré d’iOS 26 « n’arrivera pas ».

The Android Show : Un teaser, beaucoup de panique

Google prépare The Android Show : I/O Edition pour le 12 mai 2026 à 19 heures, en amont de la Google I/O. Dans la courte vidéo publiée par Sameer Samat, la mascotte Android actionne un interrupteur et prend une apparence vitrée, presque translucide.

Le parallèle avec Liquid Glass, le design très débattu d’Apple dans iOS 26, s’est imposé immédiatement.

Mais, Samat a répondu directement sur X que cette piste « n’arrivera pas », un message également relayé par Mishaal Rahman.

Android veut garder son identité

Cette réaction en dit long sur l’état du marché. Depuis l’arrivée de Liquid Glass, plusieurs constructeurs Android semblent tentés par des interfaces plus transparentes et brillantes.

Samsung, Realme ou Vivo explorent déjà des directions visuelles proches, au risque de diluer l’identité propre d’Android.

Google, lui, vient tout juste d’installer Material 3 Expressive, avec ses animations plus vivantes, ses icônes modernisées, sa typographie renforcée et ses réglages rapides plus personnalisables. Abandonner cette ligne maintenant aurait donné l’impression d’un Android suiveur plutôt que moteur.

Ce qu’on peut attendre le 12 mai

Google promet les « plus grosses mises à jour Android » jamais présentées, sans encore détailler le contenu. Les annonces devraient probablement mêler design, IA, fonctions Pixel et évolutions de l’écosystème Android.

Mais, une chose semble désormais claire : Android ne devrait pas devenir un clone d’iOS. Et c’est sans doute la meilleure nouvelle possible avant l’événement.