Instagram ajoute la lecture 2x aux Reels pour concurrencer TikTok

Instagram continue de s’aligner sur TikTok en introduisant une nouvelle fonctionnalité très attendue par les utilisateurs : la lecture des Reels à vitesse 2x. Meta, la maison mère d’Instagram, a annoncé jeudi par e-mail que cette option est désormais disponible sur la plateforme.

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent regarder des vidéos deux fois plus rapidement, notamment lorsque celles-ci sont plus longues. Ce changement vise à répondre à une demande croissante des utilisateurs qui, comme sur TikTok, souhaitent pouvoir consommer du contenu plus rapidement.

Pour activer cette lecture accélérée :

Maintenez votre doigt sur le bord gauche ou droit de l’écran pendant la lecture d’un Reel.

Le contenu avancera alors à vitesse doublée.

Relâchez votre doigt pour revenir à une lecture normale.

Ce système diffère de celui de TikTok, où un bouton 2x dédié s’affiche si vous activez l’affichage clair pendant la lecture.

Pourquoi une telle fonctionnalité dans Instagram ?

L’ajout du 2x répond à une réalité simple : le manque de temps et la baisse d’attention des utilisateurs. Avec des journées rythmées par le travail, les études ou les obligations familiales, de nombreux internautes préfèrent consommer du contenu plus vite, quitte à en réduire légèrement la qualité d’expérience.

Initialement lancés pour concurrencer TikTok, les Reels étaient limités à 15 secondes. Aujourd’hui, ils peuvent durer jusqu’à 3 minutes, voire plus dans certains cas, même si les vidéos plus longues sont alors requalifiées en posts classiques. La lecture 2x ne s’applique qu’aux Reels au sens strict.

Du côté de TikTok, la lecture accélérée a été introduite en 2023, parallèlement à la possibilité de poster des vidéos allant jusqu’à 10 minutes, voire plus via des extraits de films ou de séries.

Vers une uniformisation des plateformes ?

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Instagram poursuit sa stratégie de mimétisme avec TikTok. Stories, Reels, musique en fond, filtres interactifs, format vertical : l’ADN des deux plateformes tend à se confondre. Reste à voir si les utilisateurs y trouvent un gain réel en confort ou si cette course à la rapidité altère l’expérience globale.