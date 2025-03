Accueil » Google Pixel 10 : Puce Tensor G5, Android 16 et nouveau départ pour les smartphones Google

Alors que la série Pixel 10 est attendue d’ici la fin de l’année, Google semble vouloir marquer un véritable tournant pour sa gamme de smartphones. Depuis les débuts de l’écosystème Pixel, Google a su évoluer : des Nexus conçus en collaboration avec des fabricants tiers, comme HTC, LG, Motorola, Samsung ou encore Huawei, à une maîtrise croissante de la conception matérielle et logicielle, les ambitions de la firme de Mountain View se précisent.

Les premiers Pixel sont apparus en 2016 avec une promesse claire : offrir l’expérience Android pure, directement pensée par Google. Mais c’est véritablement avec les Pixel 6 et 6 Pro que le géant américain a tenté de rivaliser sérieusement avec Apple, en introduisant son propre processeur Tensor et un design distinctif, marqué par la fameuse barre photo horizontale.

Le Pixel 5, sorti en 2020, avait pourtant jeté le doute sur l’avenir de la gamme. Ce modèle milieu de gamme, sans grande innovation, avait laissé penser que Google abandonnait ses ambitions haut de gamme. C’était sans compter sur le retour en force avec le Pixel 6, boosté par l’intelligence artificielle et une autonomie maîtrisée.

Tensor G5 : la première vraie puce 100 % Google

Le véritable changement attendu avec le Pixel 10, c’est l’introduction du Tensor G5, un processeur entièrement conçu par Google. Contrairement aux générations précédentes, qui utilisaient une base Samsung Exynos avec des modifications internes, cette nouvelle puce adoptera une architecture ARM maison, gravée par TSMC en 3 nm.

Ce changement de fonderie devrait apporter de nets gains en performance, en efficacité énergétique, et en dissipation thermique. De plus, Google développe pour la première fois son propre processeur de signal d’image (ISP), une composante clé pour la qualité photo. L’objectif : une meilleure intégration entre matériel, logiciel, IA et photographie computationnelle — un domaine dans lequel Google excelle déjà.

Une amélioration visible dès le démarrage

D’après des éléments découverts dans le code source d’AOSP (Android Open Source Project), un ingénieur de Google affirme que les temps de démarrage du Pixel 10 seront réduits de 30 %, tandis que le Pixel Fold de nouvelle génération verrait ses délais réduits de 25 %. Cela suggère des optimisations poussées côté système grâce au Tensor G5.

Un aperçu attendu dès le mois de mai

Google devrait profiter de sa conférence annuelle Google I/O 2025, prévue en mai, pour dévoiler en avant-première la nouvelle gamme Pixel. Cette stratégie permettrait de prendre un temps d’avance sur Apple, dont la WWDC 2025 se tiendra du 9 au 13 juin.

La grande question reste de savoir si Google parviendra à tirer parti de cette puce conçue en interne pour proposer des fonctionnalités vraiment différenciantes. Que ce soit en intelligence artificielle, en photographie ou en efficacité système, le Pixel 10 pourrait devenir une référence non seulement face aux autres smartphones Android, mais aussi vis-à-vis des anciens Pixel.

Avec le Tensor G5, Google semble enfin en mesure d’aligner sa vision logicielle avec un matériel à sa mesure. Réponse attendue dans quelques semaines.