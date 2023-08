Instagram pourrait allonger les Reels à 10 minutes pour concurrencer TikTok

Instagram, la plateforme de Meta, travaille d’arrache-pied pour introduire de nouvelles fonctionnalités afin de concurrencer des plateformes rivales comme TikTok. La dernière tentative en date pourrait consister à permettre aux utilisateurs de créer des séquences plus longues sur la plateforme.

Instagram semble travailler sur une version plus longue de Instagram Reels, permettant aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes.

Alessandro Paluzzi a partagé des captures d’écran de deux pages Reels côte à côte, l’une permettant d’enregistrer pendant 3 minutes — la norme actuelle pour les vidéos de forme courte — et l’autre pendant 10 minutes.

#Instagram is working on the ability to create #Reels up to 10 minutes long 👀 pic.twitter.com/jQTUM9fPsM —Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 30, 2023

En passant de 3 à 10 minutes, Reels se rapproche de la durée de nombreuses vidéos YouTube, mais n’est pas très éloigné de son rival TikTok, qui offre déjà aux utilisateurs plus de temps pour enregistrer des vidéos. TikTok a introduit un contenu vidéo plus long, allant jusqu’à 10 minutes pour les utilisateurs gratuits, ainsi qu’un niveau payant distinct allant jusqu’à 20 minutes, afin que les fans puissent regarder davantage leurs créateurs préférés. YouTube, quant à lui, s’efforce d’inciter les créateurs à adopter des contenus plus courts.

La possibilité de créer des vidéos de 10 minutes sur Instagram est actuellement en phase de développement, et bien que Paluzzi ait repéré la fonctionnalité, il n’a pas réussi à nous donner des informations sur la date à laquelle la fonctionnalité sera disponible pour les créateurs. Cela dit, contrairement à TikTok, il est peu probable qu’Instagram introduise un niveau payant pour les créateurs qui souhaitent profiter de la possibilité de créer de longues bobines à partir de l’application.

Une aubaine pour les utilisateurs ?

À l’heure actuelle, TikTok est la seule plateforme de vidéos courtes qui permet aux utilisateurs de créer des contenus de plus de 10 minutes. Il est intéressant de noter que les Shorts de YouTube sont toujours limités à 60 secondes. Mais maintenant que Instagram cherche à relever cette limite, YouTube pourrait également rejoindre le mouvement.

Instagram a remanié de nombreuses fonctionnalités de Reels pour stimuler l’engagement, alors que TikTok a gagné du terrain dans le domaine des vidéos courtes. Beaucoup de ces mises à jour ressemblent de plus en plus à TikTok, car Instagram a ajouté de nouvelles méthodes d’édition et de nouveaux modèles pour recréer du contenu viral.